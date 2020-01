Selbsthilfegruppe: Im Dauerlauf gegen die Trauer

Hannover

Die Geburt eines Kindes ist eigentlich eine Verheißung von Leben und Zukunft. In diesem Fall aber verkehrte sie sich ins Gegenteil: Die kleine Harriet kam im vergangenen September tot zur Welt, nach einer eigentlich unkomplizierten Schwangerschaft, zwei Tage nach dem errechneten Geburtstermin. „Das hat unsere ganze Familie sehr getroffen“, sagt ihr Vater Philipp von Rössing.

Nach dem Schicksalsschlag suchte der 31-Jährige intuitiv Bewegung. Dann hörte er eine wissenschaftliche Sendung, in der es darum ging, dass insbesondere Männer ihre Trauer oft durch körperliche Aktivität verarbeiten – und er fand sich selbst in dieser Beschreibung wieder. „Sport ersetzt natürlich keine Therapie“, sagt er, „aber er tut mir doch gut.“

„Sport ist ein gutes Ventil “

Mit einigen Verwandten und Freunden baut er jetzt eine Selbsthilfegruppe ganz eigener Art auf: eine Laufgruppe für Trauernde. „Wir wollen eine Anlaufstelle für alle sein, die einen Menschen verloren haben und gern zu einer Gemeinschaft von Hobbysportlern gehören wollen“, sagt er. Beim Silvesterlauf am Maschsee ging er mit einigen Gleichgesinnten bereits an den Start. Ihre schwarzen Laufshirts zierte eine weiße, stilisierte Zeichnung der verstorbenen Harriet.

Jan Philipp von Rössing tritt beim Silvesterlauf mit einer Laufgruppe für Trauernde an, die er jetzt mitbegründet hat. Quelle: Samantha Franson

Sportler produzieren Serotonin – das Hormon hilft

„Sport ist ein gutes Ventil“, sagt seine Schwägerin Philippa von Rössing, die ebenfalls zur Gruppe gehört: „Die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur erdet den Menschen.“ Wissenschaftler vermuten, dass beim Joggen Glückshormone wie Serotonin ausgeschüttet werden. Läufer berichten oft, dass die gleichbleibenden, rhythmischen Bewegungen einen positiven Effekt auf die Psyche haben – und dass sie am Ende eines langen Laufes als veränderte Menschen ankommen.

Beim Wettlauf gegen den Tod bleibt jeder Mensch irgendwann zweiter Sieger. Doch das Joggen kann helfen, den Blick auf die Dinge zu verändern: „Beim Laufen kann man Gedanken besser strukturieren als daheim am Küchentisch“, sagt der 28-jährige Louis von Rössing, ein Schwager Philipp von Rössings: „Wenn ich merke, dass mir etwas über den Kopf wächst, hilft mir der Sport.“

Gemeinsame Runden um den Maschsee

Mit anderen Trauernden traben die Laufgruppengründer mittlerweile regelmäßig um den Maschsee. Unterwegs wolle man gemeinsam schweigen oder ungezwungen ins Gespräch kommen, sagen sie. „Anschließend können wir noch bei einer Tasse Tee oder einem Bier zusammen sitzen, aber das wird von niemandem erwartet“, sagt Philipp von Rössing. „Man kann sich auch ohne viele Worte verbunden fühlen.“

Die kleine Gruppe sei kein organisierter Verein, sondern ein loser Zusammenschluss, sagt Philipp von Rössing: „Wer Lust hat, darf einfach kommen.“ Etwa einmal in der Woche treffen sich die Trauerläufer, um eine Runde um den Maschsee zu drehen. In der Hoffnung, dass ein kleiner Teil der Trauer dabei auf der Strecke bleibt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Gruppe trifft sich regelmäßig freitags um 18 Uhr am Parkplatz am Stadion. Um Anmeldung über die Website www.trauerlaufen.de (Link wird in einem neuen Browserfenster geöffnet) wird gebeten.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne