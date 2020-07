Hannover

Im Zoo ist in der Nacht zum vergangenen Montag ein Rinderkalb zur Welt gekommen. Das passiert zwar anderswo auch und wesentlich häufiger, ist aber in diesem Fall etwas Besonderes. Mutter Irma und ihr von den Tierpflegern auf den Namen „Karl“ getaufter Nachwuchs zählen zum Harzer Rotvieh. Das steht auf der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen (GEH).

Robust, aber kein Hochleistungsrind

Landwirte züchten das Harzer Rotvieh so gut wie nicht mehr. Es gilt zwar als robust und vielseitig, kann aber in der modernen Viehwirtschaft mit ihren Hochleistungsrindern nicht mithalten. Gab es nach Angaben der GEH Ende des 19. Jahrhunderts mehr als 134.000 Exemplare, schrumpfte der Bestand bis 1936 auf 44.000 und weiter auf derzeit etwa 1660. Sie leben auf Bauernhöfen, in Tierparks und in Zoos, die zum Arterhalt beitragen wollen.

Anzeige

Im Fall Karl klappt das bisher gut. Der Zoo berichtet, dass er wenige Minuten nach der Geburt auf eigenen, wenn auch zunächst wackeligen Beinen stand. Mittlerweile ist er nicht nur standsicher, sondern tobt auch schon über die Rinderkoppel.

Von Bernd Haase