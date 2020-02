Hannover

Studenten in Hannover zahlen bald noch mehr für ihr Studium. Der Beitrag für das Studentenwerk Hannover steigt zum kommenden Wintersemester 2020/2021 auf 115 Euro. Das sind 20 Euro mehr als im aktuellen Wintersemester. Im bundesweiten Vergleich ist das Studentenwerk Hannover damit am teuersten. Es folgen Bochum (110 Euro), Trier (109 Euro) und Ost-Niedersachsen mit 106 Euro, wie eine Aufstellung des Studentenwerks Göttingen zeigt.

Semesterbeitrag ist bereits sehr hoch

Dabei ist der gesamte Semesterbeitrag in Hannover bereits besonders hoch. Insgesamt zahlen Studenten an der Leibniz-Universität aktuell 408 Euro, an der Hochschule Hannover am Standort Ricklingen 409 Euro (Tierärztliche Hochschule 402 Euro, Medizinische Hochschule 370 Euro, Musikhochschule 380 Euro). Durch die Erhöhung des Anteils für das Studentenwerk zahlen die Studierenden an der Leibniz-Uni ab dem Wintersemester 2020 insgesamt 428 Euro.

Größter Anteil: das Semesterticket

Das kostspielige Semesterticket nimmt dabei den mit Abstand größten Posten im Semesterbeitrag ein. Hannovers Studenten zahlen dafür 221 Euro, unabhängig davon, an welcher Hochschule sie studieren. Dafür können sie mit dem Ticket in ganz Niedersachsen unterwegs sein und sogar bis Magdeburg, Lübeck, Kassel, Paderborn, Bielefeld, Münster und Hamburg fahren. Hochschulen in anderen Bundesländern bieten teils nur Semestertickets für den örtlichen Nahverkehr an.

Kritik an der Landesregierung

Das zusätzliche Geld für das Studentenwerk Hannover fließt in die Sanierung alter Studentenwohnheime. 43,50 Euro aus dem Semesterbeitrag sind für Baumaßnahmen und Sanierung gedacht. Studentensprecher der hannoverschen Hochschulen kritisieren, dass die Studenten immer stärker zur Finanzierung der sozialen Infrastruktur herangezogen werden. Sie sehen das Land in der Pflicht. Der Asta der Hochschule Hannover fordert eine Erhöhung des Landeszuschusses für Studentenwerke um 25 Prozent und ein Sonderprogramm zur Sanierung der Wohnheime.

2014 machten die Semesterbeiträge der Studierenden 21 Prozent der Einnahmen des Studentenwerks aus, 2018 lag der Anteil bei 27 Prozent. Die Finanzhilfe des Landes ging in dieser Zeit von 13 auf 11 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg der Zahl der Studenten von knapp 40.000 im Wintersemester 2014/2015 auf über 50.000 in diesem Wintersemester.

Proteste waren vergeblich

Die Studenten hatten sich zunächst gegen eine Erhöhung gewehrt. Im Herbst 2019 organisierten die Allgemeinen Studierendenausschüsse (Asta) landesweit Proteste. In der Hauptmensa in Hannover gab es einen Tag nur Eintopf. Die Studenten beklagen eine Unterfinanzierung der niedersächsischen Studentenwerke, die sich um Wohnheime, Bafög, Sozialberatung und Mensen kümmern.

Im Verwaltungsrat des Studentenwerks Hannover verweigerten Studenten aus Protest im Dezember 2019 dem Wirtschaftsplan für 2020 ihre Zustimmung. Auch das war als Signal an das Land gedacht. Jetzt haben sie dennoch zugestimmt. „Sie haben sich dazu entschieden, da das Studentenwerk auch in ihrem Sinne im laufenden Jahr handlungsfähig bleiben muss“, sagt Geschäftsführer Eberhard Hoffmann.

