Hannover

An den froschgrünen Stoffbeuteln sind sie zu erkennen: Etwa 4540 Erstsemester sind Montag an der Leibniz-Universität in ihr Studium gestartet. Und zum Einstieg gibt es gleich die praktischen Taschen mit allen möglichen Infobroschüren. Die Uni will den Neulingen den Anfang so leicht wie möglich machen – und so nett...