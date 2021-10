Hannover

Die Leibniz-Uni Hannover kehrt mit dem Start ins Wintersemester komplett in die Präsenzlehre zurück. Damit bildet sie eine Ausnahme unter den deutschen Hochschulen. „Wir sind eine der wenigen Unis in Niedersachsen und Deutschland, die das machen“, sagt Uni-Präsident Volker Epping. Die Bedeutung der Präsenzlehre sei in den drei zurückliegenden Onlinesemestern jedem klar geworden.

„Wir müssen den Studierenden die Möglichkeit geben, in ihrem Fach in Diskussion miteinander zu kommen“, betont Epping. Das sei notwendig, damit die Uni ihrem Bildungsauftrag gerecht wird. Zum Studium im weiteren Sinne seien auch das Miteinander und die sozialen Kontakte zwingend notwendig.

Eine Umfrage der Wochenzeitschrift „Welt am Sonntag“ („WamS“) brachte zutage, dass bundesweit nur 15 Prozent der Hochschulen in diesem Wintersemester wieder volle Präsenz anstreben. Die „WamS“ hatte 120 Universitäten angeschrieben, 81 antworteten. Rund 11 Prozent der Hochschulen wollen zu maximal der Hälfte der Lehrveranstaltungen wieder Studenten zulassen. Zwei Drittel streben einen höheren Anteil an, jede dritte dieser Unis immerhin 80 bis 90 Prozent.

TiHo und MHH bieten Hybridstudium an

In Hannover setzen Tierärztliche Hochschule (TiHo) und Medizinische Hochschule (MHH) auf eine Mischung von Präsenz- und Onlinelehre. Die Vorlesungen laufen an beiden Hochschulen überwiegend digital, praktische Übungen und Seminare vor Ort. An der MHH starteten am Montag 320 Studienanfängerinnen und -anfänger in Medizin sowie rund 80 in Zahnmedizin. An der TiHo mit insgesamt knapp 1700 Studierenden haben 260 junge Frauen und Männer mit dem Tiermedizinstudium begonnen.

Leibniz-Uni: Zahl der Erstsemester bleibt auf niedrigem Niveau

Zum Semesterstart holen sich viele Studierende an der Leibniz-Uni ein Armbändchen für Geimpfte und Genesene ab. Es erleichtert die Einlasskontrollen. Quelle: Katrin Kutter

Die Leibniz-Uni erwartet in diesem Wintersemester eine Gesamtzahl von etwa 29.000 Studierenden. Vor einem Jahr waren es rund 29.400. Endgültige Zahlen liegen erst Mitte November vor. Epping führt den Rückgang auf den demografischen Wandel zurück. „Wir kommen damit relativ ungeschoren davon“, sagt der Uni-Präsident. Einige Hochschulen hätten massive Einbrüche zu verzeichnen.

Lesen Sie auch So freuen sich die Studierenden auf die Präsenzveranstaltungen

Zum Wintersemester 2021/2022 beginnen nach vorläufigem Stand rund 4100 Erstsemester einen Bachelorstudiengang oder ein Jurastudium. Dies entspricht dem niedrigen Niveau des Vorjahres. Damals gab es einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Wintersemester 2019/2020, als noch gut 5300 Anfänger starteten. Der Einbruch erklärte sich daraus, dass es wegen der Verlängerung der Schulzeit am Gymnasium 2020 nur wenige Abiturienten in Niedersachsen gab.

Umweltstudium ist beliebt

Hagen Langosch zeigt sein Impfzertifikat am Eingang vor. Zugang haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Quelle: Katrin Kutter

Besonders beliebt unter den Studienanfängerinnen und -anfängern sind der fächerübergreifende Bachelor mit 520 Erstsemestern, Wirtschaftswissenschaft (485), Rechtswissenschaft (390), Informatik (310), Bau- und Umweltingenieurwesen (230), Sonderpädagogik (230), Maschinenbau (150), Wirtschaftsingenieur (130), Sozialwissenschaften (130), Architektur (120) und Chemie (120). Für den neuen Studiengang Nachhaltige Ingenieurwissenschaft haben sich 110 Anfänger entschieden. „Studiengänge zu Umwelt und Nachhaltigkeit laufen sehr gut. Dafür ist der Maschinenbau etwas rückläufig, es gab eine Verlagerung“, sagt Epping.

Rund 2100 Studierende nehmen ein weiterführendes Masterstudium auf. Die Nachfrage liegt damit etwas unter dem Vorjahr mit 2300 neuen Master-Studierenden. Die vier größten Studiengänge sind der Master of Education für das Lehramt an Gymnasien (300), Wirtschaftswissenschaften (230), Sonderpädagogik (185) und Maschinenbau (115).

Von Bärbel Hilbig