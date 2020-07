Hannover

Seine Familie hatte über viele Dinge nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder gesprochen. Detlef Wotschke bemerkte das, als er vor ein paar Jahren den Nachlass seines verstorbenen Onkels sortierte. Ein Bild fiel ihm in die Hände, es zeigte drei Jungen. Den Vater, den Onkel, und dann war da noch jemand, den er nicht zuordnen konnte. „Das ist Oswald“, habe sein Vater da gesagt. Erst an diesem Tag erfuhr Detlef Wotschke, dass sein Vater noch einen weiteren Bruder gehabt hatte. Er war im Krieg gestorben.

Wotschke ist ein schlanker Mann mit freundlichem Gesicht. Wenn er heute von diesem Erlebnis spricht, liegt keine Schwere in seiner Stimme. Er klingt ausgeglichen, bisweilen sogar heiter, als er sagt: „Und ich hatte mich immer gefragt, warum ich Detlef Oswald Wolfgang heiße.“

Kriegskinder verdrängen seelisches Leid

Wotschkes Vater, geboren 1935, ist ein Kriegskind. Wie so viele Deutsche aus dieser Generation trug er die psychischen Verletzungen aus dieser Zeit ein Leben lang mit sich herum, ohne sie mit anderen zu teilen. Er war ein strenger und ein starker Mann, Rektor einer Schule. „Ich habe meinen Vater nie weinen sehen“, sagt Wotschke. Erst 2016, auf der Palliativstation, in den letzten zehn Tagen seines Lebens, habe der Vater es sich erlaubt, Emotion zu zeigen. Da erzählte er dann von seiner Mutter, die in zwei Kriegen zwei Männer verlor, und davon, wie sie in der Pferdekutsche aus Hamburg flüchteten, als er noch ein kleiner Junge war.

Detlef Wotschke hat das Seminar „Kriegsenkel – die Kinder der Kriegskinder“ erarbeitet – das Thema fasziniert ihn auch aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte. Quelle: Samantha Franson

Es gibt eine ganze Generation, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Detlef Wotschke. Kriegsenkel heißen sie, die Kinder der Kriegskinder. Sie sind in den Sechziger- und frühen Siebzigerjahren geboren, und viele von ihnen erlebten Eltern, die schwiegen. „Die Familiengeschichte ist nicht abgekoppelt von der deutschen Geschichte“, sagt Wotschke. „Solange nicht beides aufgearbeitet ist, wird die emotionale Kälte, diese negative Energie immer weitergegeben.“

Traumaweitergabe unterbrechen und erforschen

Transgenerationale Weitergabe nennen Traumatherapeuten das. „Das gilt es zu unterbrechen und zu erforschen“, sagt Wotschke. Deshalb bietet er – in seiner Funktion als Geschäftsführer der Weiterbildungseinrichtung Leibniz-Kolleg – ein Seminar zum Thema an. Menschen sollen dort Hilfe bekommen, ihre Familiengeschichte und das Verhalten der Eltern zu verstehen und zu verarbeiten.

Ingo Alberti hat an dem Seminar teilgenommen. Der Jurist arbeitet als Sonderbeauftragter für Folteropfer und Traumatisierte beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und wollte sich auf dem Gebiet weiterbilden. Das ist der eine Grund. Der andere liegt in seiner persönlichen Geschichte begründet. Albertis Vater war noch ein Kind, als das Haus zerbombt wurde und die Familie nur durch einen Zufall überlebte. Die Mutter flüchtete als Zwölfjährige aus dem heutigen Litauen nach Vorpommern. „Auf der langen Reise hat sie Fürchterliches erlebt“, sagt Alberti. Sie wurde vergewaltigt, lebte in Angst, viele Flüchtlinge wurden erschossen.

„Meine Mutter hat uns nie umarmt“

„Unsere Eltern waren zwei Kriegsgeschädigte, die nicht die Liebe geben konnten, die Kinder brauchten“, sagt er. „Meine Mutter hat meine Brüder und mich nie umarmt.“ Alberti spricht schnell, holt oft hektisch Luft, sein Blick wandert unruhig durch den Raum, dann wieder zu Boden. Doch der 57-Jährige ist kein gebrochener Mann. Er habe verstanden, dass seine Eltern keine böswilligen Menschen seien, er habe ihnen verziehen.

„Unsere Eltern waren zwei Kriegsgeschädigte, die nicht die Liebe geben konnten, die Kinder brauchten“: Ingo Alberti kann das Verhalten seiner Eltern heute besser nachvollziehen. Quelle: Samantha Franson

Das Seminar habe ihm gezeigt, dass ihn kein Einzelschicksal ereilte, sagt der 57-Jährige. Er verstehe nun auch, wie das Verhalten der Eltern ihn prägte, warum er so rastlos ist, öfter umzieht als viele andere, warum er sich nirgends verwurzelt fühlt.

Keine Verarbeitung ohne Aussprache

„Das Aussprechen ist die Voraussetzung für die Verarbeitung“, sagt Andreas Süskow. Nach dem Tod seiner kleinen Tochter vor 15 Jahren hat er sich zum Trauerbegleiter ausbilden lassen, er leitet nun das Seminar des Leibniz-Kollegs. Das richtet sich an Betroffene, aber auch an Sterbebegleiter, Therapeuten und Pfleger – an die Menschen also, deren Patienten oft aus der Generation der Kriegskinder stammen. Im Alter können sie alte Traumata erneut erleben, oft auch durch Demenz bedingt.

Wichtig sei es, diese Gefühle ernst zu nehmen und nicht „wegzutrösten“, sagt Süskow. Etwa wenn eine Frau, die im Krieg vergewaltigt wurde, Angst davor hat, mit einem fremden Mann allein im Zimmer zu sein. „Der Umgang mit transgenerationalen Traumata ähnelt dem mit Trauer“, sagt der Referent. „Es geht immer um die Anerkennung von Leid.“ Für die Eltern von Detlef Wotschke, Ingo Alberti und vielen anderen kommt dieser Ansatz zu spät. Für die Kriegsenkel nicht.

Im Seminar lernen die Teilnehmer mehr über traumatisierende Erlebnisse und die Weitergabe von Traumata. Quelle: Samantha Franson

Das Seminar „ Kriegsenkel – die Kinder der Kriegskinder" ist ein anerkannter Bildungsurlaub.

