Hannover

Auch wenn die Corona-Bedingungen vieles schwieriger machen: Die Mitarbeiterinnen der interkulturellen Begegnungs- und Beratungsstätte für Senioren versuchen, weiter für ältere Menschen in der Nordstadt da zu sein. Freitags kochen zwei Ehrenamtliche Mittagessen, das die Senioren sich abholen können. „Ich stelle mich dann mit Servierwagen, Mundschutz und Handschuhen vor die Tür und verteile das Essen“, erzählt Sozialarbeiterin Fatma Taspunar. Die 51-Jährige leitet gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Lazeta-Markanovic die Begegnungsstätte.

Essensausgabe statt gemeinsamer Mittagstisch

Natürlich ist das Angebot aktuell kein Vergleich zur Situation vor Corona. Da standen drei Köchinnen gemeinsam am Herd, insgesamt gehören fünf Frauen zu der Freiwilligen-Truppe, die seit acht Jahren Mahlzeiten auf den Tisch bringt. Die Ehrenamtlichen sind selbst meist inzwischen im Rentenalter. „Wir hatten auch eine Weile einen jungen Mann dabei, den wir den Küchenjungen nannten“, erzählt Taspunar. Bis zu 30 Leute kamen freitags zum Essen und genossen es, am Tisch bedient zu werden. „Wir haben die Begegnungsstätte dann in ein Restaurant verwandelt. Das war eine tolle Atmosphäre.“ Jetzt holen sich immerhin 15 bis 20 Senioren Essen ab und nutzen die Wartezeit für einen kurzen Plausch mit Bekannten.

Vor der Pandemie gingen an die 300 Menschen pro Woche in der AWO-Begegnungsstätte im Horst-Fitjer-Weg ein und aus. „Die Bude war voll“, resümiert Fatma Taspunar. Türkische, russische, serbische und gemischte Seniorengruppen trafen sich, ein Handarbeitskreis und eine Sportgruppe mit persischen, türkischen und deutschen Frauen. „Sie hatten sich gerade erst gegründet, eine ganz tolle Truppe. Sie wollten die über die Stadt verteilten Senioren-Parcours erobern.“ Das Vorhaben liegt jetzt auf Eis, wie so vieles.

Notlagen durch Behörden-Lockdown

Die beiden Sozialarbeiterinnen bieten dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr Beratung für Senioren an. Jetzt ist dafür eine Terminvereinbarung notwendig. Sandra Lazeta-Markanovic und Fatma Taspunar stellen Anträge für die betagten Besucher, verhandeln mit der Pflegeversicherung oder vereinbaren Termine bei Behörden. „Manche können nicht gut Deutsch sprechen und auch nicht einfach eine E-Mail schicken“, sagt Taspunar. Mit einem Kollegen hat sie die Begegnungs- und Beratungsstätte für Senioren aufgebaut. Im April 2020 sollte das 20-jährige Bestehen gefeiert werden.

„Durchschnittlich kommen jedes Mal sechs bis sieben Ratsuchende in unsere Sprechstunde“, berichtet Lazeta-Markanovic. Durch die Pandemie entstehen jetzt verschärfte Notlagen. Da Behörden im Lockdown schwerer erreichbar und Mitarbeiter im Homeoffice sind, verzögert sich die Bearbeitung von Anträgen. So die Erfahrung der Sozialarbeiterinnen. Manche Senioren geraten in finanzielle Not, weil die Grundsicherung monatelang nicht kommt oder die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis hakt.

Auch die Einsamkeit bedrängt viele ältere Menschen in diesen Lockdown-Zeiten stärker. „Die Ratsuchenden in den Sprechstunden und auch die Besucher des interkulturellen Mittagstisches erzählen, dass sie sich allein fühlen“, berichtet Taspunar.

Die Beraterinnen sprechen je nach Bedarf deutsch, türkisch, bosnisch, kroatisch oder serbisch mit den Senioren. Termine gibt es unter Telefon 70 27 65 oder 2 19 78 -143/-178.

Von Bärbel Hilbig