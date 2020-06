Hannover

Wenn sie über ihre Mutter spricht, verfällt sie unwillkürlich ins Vokabular des Strafvollzugs: „Seit drei Monaten ist meine Mutter jetzt eingesperrt“, sagt Ute Fischer (Name geändert). „Man kommt schwer rein und schwer raus – und Kontakt nach draußen hat sie vor allem über unsere Telefonate.“ Die Mutter von Ute Fischer (Name geändert) ist fast 92 Jahre alt und lebt in einem Pflegeheim irgendwo in der Region Hannover.

Geistig sei die alte Dame sehr rege, sagt die Tochter. „Allerdings ist sie auch mit Hörgeräten sehr schwerhörig. Sie versteht die Pflegerinnen oft nicht.“ Auch Gruppenaktivitäten seien für sie daher nicht attraktiv. Das Coronavirus hat die Seniorin praktisch isoliert. Das Besuchsverbot für Pflegeheime ist zwar seit Wochen gelockert. „Für sie bringt dies aber keine Erleichterung“, sagt Ute Fischer.

Bei einem Besuch saßen Mutter und Tochter sich – getrennt durch zwei Tische und eine Plexiglasscheibe – gegenüber. „Ich war im Vorraum des Heimeingangs, meine Mutter im Foyer“, sagt die 54-Jährige. Sie selbst musste zusätzlich eine Maske tragen. Ein Gespräch war so kaum möglich: „Nach 15 Minuten hatte ich mich heiser geschrien“, sagt sie. „Wir haben dann beschlossen, das nicht zu wiederholen.“

„Da herrscht Chaos“

In Hannover leben nach Auskunft der Stadt rund 7500 Menschen in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen – Wohnstifte, Residenzen und Behindertenheime noch nicht mitgerechnet. Vielen geht es ähnlich wie Ute Fischers Mutter.

Die Hygienekonzepte der Heime seien für Seh- und Hörgeschädigte sowie für Demenzkranke oft völlig untauglich, sagt Corinna Schroth vom Pflegeschutzbund Biva. In Niedersachsen hätten Angehörige zwar mittlerweile wieder ein Besuchsrecht. „Doch das Land schiebt die Verantwortung, wie dies gehandhabt wird, den Heimen zu“, moniert sie. Diese müssten in Eigenregie regeln, wie Besuche aussehen – mit teils kuriosen Folgen: So gebe es Einrichtungen, die nur alle zehn Wochen einen Besuch zulassen wollen. Andere möchten Besuche auf 15 Minuten begrenzen, auch für Familienmitglieder mit weiten Anreisen. „Da herrscht Chaos“, sagt Schroth.

„Wer weiß, wie viel Zeit wir noch miteinander haben“: Das Foto zeigt Ute Fischer mit ihrer Mutter 1970 auf Juist. Quelle: Franson

„In unserem Heim sagte man mir anfangs, wenn ich meine Mutter für einen Spaziergang abholen würde, müsste sie anschließend für zwei Wochen in Quarantäne“, sagt Ute Fischer. Inzwischen sind den beiden Frauen gemeinsame Spaziergänge mit Maske erlaubt – für sie ein Lichtblick. Experten warnen dennoch, dass die Besuchsbeschränkungen für Heimbewohner dramatische Folgen haben können, teils litten diese bereits an Depressionen und Vereinsamung.

„Menschen verkümmern, wenn sie keine Unterhaltung mehr haben“, sagt Expertin Schroth. Bei Umfragen ihres Pflegeschutzbundes hätten 65 Prozent der Angehörigen einen Rückgang der kognitiven Fähigkeiten der Heimbewohner beklagt, 70 Prozent stellten eine Verschlechterung des Allgemeinzustands fest.

„Angehörige sind systemrelevant“

Schon vor Corona habe in Heimen Pflegenotstand geherrscht, sagt Schroth. Angehörige halfen beim Essen oder reinigten Hörgeräte – das sei noch immer eingeschränkt. Die Expertin fordert, dass auch begleitete Spaziergänge ohne Mindestabstand möglich sein müssten, um die Fitness der Heimbewohner aufrechtzuerhalten. „Auch helfende Angehörige sind systemrelevant“, sagt Schroth.

„Menschen verkümmern, wenn sie keine Unterhaltung mehr haben“: Corinna Schroth, stellvertretende Vorsitzende des Pflegeschutzbundes Biva. Quelle: privat

Heimbetreiber können allerdings darauf pochen, dass ihre Bewohner in besonderem Maß vor Infektionen geschützt werden müssen. In Heimen – beispielsweise in Wolfsburg – hatten Corona-Ausbrüche teils dramatische Folgen. In der Region Hannover liegt der Altersdurchschnitt der Todesopfer bei 82,4 Jahren – und mehr als jeder vierte Verstorbene lebte in einer Senioreneinrichtung.

„Ich erwarte gar keine völlige Öffnung“, sagt Ute Fischer. Und doch wünsche sie sich, dass sie ihre Mutter wieder im Garten des Heims treffen kann. Dass sie mit ihr gemeinsam in ihrem Zimmer Briefe und Rechnungen sortieren kann. Und dass wieder eine Begegnung möglich wird, bei der die Privatsphäre gewahrt bleibt. „Die Senioren haben doch selbst auch ein Interesse daran, gesund zu bleiben“, sagt sie. „Warum traut man uns nicht mehr Verantwortungsbewusstsein zu?“

Heimbewohner: Das ist derzeit erlaubt Seit dem 20. Mai dürfen Heimbewohner in Niedersachsen wieder Besuch „von gleichzeitig nicht mehr als einer Person“ bekommen, solange es keine Infektionsfälle in der Einrichtung gibt (sogenannte Besuch-Tandems). Das Heim muss Kontaktdaten der Besucher dokumentieren und ein eigenes Hygienekonzept erstellen. Ein Musterhygienekonzept des Landes sieht vor, dass Besucher Masken tragen und Abstände einhalten müssen. „Physische Barrieremaßnahmen“ wie Tische und Markierungen sollen dies fördern. Essen darf nicht mitgebracht werden. Den Heimen wird die Einrichtung eines Besuchsraums empfohlen. Neuerdings sollen Heime für mobile Bewohner auch Regeln für das zeitweilige Verlassen der Einrichtungen aufstellen. Teils hatten Heime Bewohnern, die spazieren oder einkaufen gehen wollten, mit anschließender Quarantäne gedroht.

Bewohnerrechte dürfen nicht auf der Strecke bleiben

Natürlich sei es für die Heime ein großer Aufwand, Besuche zu organisieren und die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sagt Ute Fischer. Trotzdem dürften die Rechte der Bewohner nicht auf der Strecke bleiben. „Meine Mutter zahlt mehr als 2000 Euro monatlich für ihren Platz und ist seit Monaten jeglicher Selbstbestimmung beraubt. Das Einzige, worüber sie noch entscheiden kann, ist das Fernsehprogramm – das ist ein unwürdiger Zustand.“

Wie aber will man Lebensqualität, seelische Gesundheit und körperliche Mobilität gegen Infektionsschutz abwägen? Als das Heim ihrer Mutter die Türen schloss, hatte Ute Fischer anfangs viel Verständnis. „Es ist nur die Frage, wie lange das noch dauern soll“, sagt sie jetzt. Eine Maßnahme, die für eine kurze Zeit berechtigt sei, könne langfristig zur Qual werden. „Den gemeinsamen Frühling haben wir schon verpasst – und wer weiß, wie viel Zeit meine Mutter und ich noch miteinander haben.“

Von Simon Benne