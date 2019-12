Linden-Mitte

„Ich traue mich schon gar nicht mehr, mit dem Hund nach draußen zu gehen“, klagt Barbara Schöneberg. Seit drei Monaten wohnt sie im AWO-Seniorenzentrum am Ihmeufer in Hannover-Linden – doch schon jetzt ist sie mit der Geduld beinahe am Ende. „Unter meinem Balkon stehen die Dealer“, erzählt sie, jeden Tag. Oftmals unterhielten sie sich laut, Musik dröhne aus Lautsprechern, unter den Kunden der Rauschgifthändler seien auch Schüler.

Drohung auf offener Straße: „Ich bring dich um“

Schöneberg ist frustriert. Wiederholt habe sie das Gespräch mit den Dealern gesucht, oftmals junge Männer. Ohne Erfolg: „Ich wurde unter anderem als ,Scheißfrau’ beleidigt und sogar mit Steinen beworfen“, sagt sie. Begegne sie den Männern dann bei Spaziergängen mit ihrem Hund, drohten sie ihr. „Einmal ging einer von denen an mir vorbei und zischte mir ins Ohr: ,Ich bring dich um, du bist tot.’“ Als sie das erzählt, wird sie sichtlich unruhig. „Ich möchte einfach nur in Ruhe hier leben und keine Angst haben.“

Sie informiere die Polizei regelmäßig, manchmal sogar mehrmals am Tag. Die Anrufe empfinde Schöneberg jedoch als frustrierend. „Die Beamten kommen dann zwar vorbei, auch zweimal am Tag, aber dann sind die Herrschaften unten natürlich schnell weg.“ Briefe an die Stadt Hannover und sogar an den Bundestag habe sie geschrieben. Auch mit anderen Bewohnern des Zentrums habe sie sich zusammengetan. „Es gibt schon eine Unterschriftenliste, auf der 40 Leute unterschrieben haben.“

Das Problem ist bekannt

Auch mit der SPD-Landtagsabgeordneten Thela Wernstedt suchte Schöneberg das Gespräch, als die Politikerin das Wohnheim besuchte. Das Problem mit den Dealern sei ihr bekannt, sagte Wernstedt dazu. „Das hier ist ein Sperrbezirk“, erläuterte sie. „Trotzdem kommen die Dealer immer wieder, weil das hier anscheinend ein schönes Plätzchen ist.“ Wernstedt regte eine Gesprächsrunde mit interessierten Bewohnern und der Polizei an und traf bei den Bewohnern auf offene Ohren. „Das Ziel ist doch, dass diese Belästigung aufhört“, sagte eine Seniorin.

Dealer am Ihmeufer sind ein Problem, das Polizei und Bürger gleichermaßen seit Jahren beschäftigt. Besonders zwischen dem Faust-Gelände und dem Seniorenzentrum fallen immer wieder junge Männer in Grüppchen auf, die sich nach Kundschaft umschauen. Dabei kam es in der Vergangenheit bereits zu körperlichen Übergriffen.

Keine direkte Abhilfe

Auf HAZ-Anfrage bestätigte die Polizei, dass das Gebiet am Seniorenzentrum ein Anlaufpunkt von Drogendealern und -konsumenten ist. Es seien besonders zu Beginn dieses Jahres Hinweise auf Belästigungen durch die Betäubungsmittelszene bekannt geworden, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. „Ein verstärktes Auftreten der Szene, ein höherer Grad an Belästigungen oder gar Gefährdung lässt sich aber aktuell nicht erkennen.“ Die Polizei werde jedoch weiterhin rund um das Seniorenzentrum präsent sein.

