Hannover

Zwei Tage nach ihrem Sturz in einer Stadtbahn ist am Freitag eine 77 Jahre alte Frau in einer Klinik in Hannover ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin war nach dem Sturz mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Die Frau war am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in einer Stadtbahn der Linie 6 in Richtung der Haltestelle Messe-Ost unterwegs. Als die Bahn vom Typ TW 2000 in die Haltestelle Kronsberg eingefahren war, entdeckten Fahrgäste die 77-Jährige. Sie lag an der ersten Tür des vorderen Wagens auf dem Boden und war nicht ansprechbar. Ihr Koffer stand neben ihr.

Fahrgäste und der 39 Jahre alte Stadtbahnfahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte die lebensgefährlich verletzte Seniorin umgehend in ein Krankenhaus.

Der genaue Hergang des Unfalls ist nach wie vor unklar. Der Verkehrsunfalldienst ist noch mit den Ermittlungen befasst. Dabei werden die Ermittler von der Üstra unterstützt.

Von Tobias Morchner