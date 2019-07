Herr Stahl, was machen Sie da?

Ich wässere einen Silberahorn. Der wurde vor etwa einem Jahr hier im Maschpark gepflanzt. So ein junger Baum braucht in der Regel einmal in der Woche zusätzlich Wasser, weil seine Wurzeln noch nicht weit genug ausgebildet sind – in dieser extremen Trockenperiode wird aber mög...