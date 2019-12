Herr Wagner, was machen Sie da?

So zünde ich die Kerzen an. Hier unten an dem Stab ist eine kleine Gasflasche befestigt. Und hier oben an dem kleinen Rad kann ich die Flamme regulieren.

Und wie machen Sie die Kerzen wieder aus?

Auch mit dem Stab. Sehen Sie den Blasebalg hier unten – und oben in dem Ring sind innen Löcher. Den Ring halte ich an die Kerze, drücke – und die Flamme ist aus.

Brauchen Sie gar keine Leiter?

Doch, wenn ich die Kerzen auswechsele, nehme ich eine kleine Leiter. Es sind etwa 300 Kerzen an den Säulen der Marktkirche. Wenn ich sie austausche, mache ich erst den Teller sauber und setze dann die neue Kerze ein. Damit sie stabil auf dem Dorn steht, lege ich ein kleines, klebendes Wachsplättchen darunter.

Zur Galerie Stressiger Advent: Johann Wagner hat vor Weihnachten viel zu tun.

Wie lange hält so eine Kerze?

Sie bestehen zu 80 Prozent aus Bienenwachs und halten fünf bis sechs Stunden. Heiligabend haben wir vier Gottesdienste, dafür reicht es, weil wir sie zwischendurch ausmachen.

Wann kommt denn der Baum?

Am 23. Dezember. Er ist knapp neun Meter hoch, der Stamm hat 22 Zentimeter Durchmesser. Wir schmücken ihn mit Lichterketten, wenn er liegt. Dann richten wir ihn mit einer Elektrowinde auf und arretieren ihn. In diesem Jahr habe ich einen neuen Baumständer anfertigen lassen, der alte war teilweise aus Holz und war gebrochen. Dieser ist aus Eisen.

Ohnehin ist Ihr Dienstplan imposant. Licht, Heizung, Post verteilen, Botengänge erledigen, Treppe fegen, Plakate auswechseln, Geschirr wegräumen, Altpapier entsorgen, öffentliche Gebete vorbereiten, dazu Präsenzpflicht – und Handwerker sind Sie auch noch.

Ja, aber nur für die kleinen Arbeiten. Was ich darf. Leuchten auswechseln, Toilettenbrillen oder Seifenspender reparieren, wie zu Hause. Für Arbeiten mit Starkstrom beispielsweise kommen Fachleute.

Sie sind seit einem Vierteljahrhundert Küster der Marktkirche. Hat sich technisch vieles verändert?

Sehr viel! Ich sage immer: Alte Kirche, neueste Technik. Früher haben wir alles manuell überwacht, heute ist das meiste elektronisch gesteuert wie die Heizung, die Uhr, das Glockenläuten. Ich komme aus einer Küsterfamilie. Mein Opa in Siebenbürgen war Kirchendiener, ich kenne noch das Läuten am Seil und das Balgen.

Sie wechseln sich im Schichtdienst mit einer Küsterin ab und einem weiteren Küster, der allerdings nicht Vollzeit arbeitet. Muss einer von Ihnen immer da sein, wenn die Kirche geöffnet ist?

Ja, aber wir tauschen auch die Dienste untereinander, wenn es erforderlich ist. Da sind wir sehr flexibel. Ich bin immer beim Weihnachtsbaumaufbau dabei. Heiligabend teilen wir uns die Zeit auf. Ich mache in diesem Jahr die beiden späten Gottesdienste.

Und die Familie?

Wir verlegen das Feiern dann vor. Das hat sich bei uns so eingespielt in den ganzen Jahren. Es ist ja meine Arbeit.

Von Uwe Janssen