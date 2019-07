Hannover

Die Polizei ermittelt wegen einer Serie von Farbschmierereien in Hannover-Nordstadt: Bislang unbekannte Graffiti-Sprayer haben dort rund um das Wohnquartier Brüggemannhof sowie an der Straße Am Judenkirchhof mehr als 30 Hauswände und Mauern mit Farbschmierereien verunstaltet. Gleich vier illegale Graffiti-Schriftzüge wurden laut Polizei auch an der Außenmauer des angrenzenden Jüdischen Friedhofs hinterlassen. Auch an der Christuskirche entdeckte die Polizei sogenannte Tags – so heißen die in der Graffitiszene bekannten Markierungen der Sprayer.

Kein fremdenfeindlicher Hintergrund

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Motiven und Schriftzügen ausnahmslos um Tags ohne antisemitischen oder ausländerfeindlichen Hintergrund. Zeugen hatten die frischen Farbschmierereien entdeckt und die Polizei verständigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stammen alle Tags von den gleichen Tätern. Die Serie hat laut Polizei vermutlich bereits am 17. Juli begonnen. Die Gesamthöhe der durch die Farbsprays entstanden Schäden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden unter Telefon (0511) 1092717 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez