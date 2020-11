Hannover

Die Serie von Brandstiftungen in Hannovers Süden reißt nicht ab. Denn das Feuer, das am Sonnabendnachmittag in Döhren im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Landwehrstraße ausgebrochen war, ist nach Angaben der Polizei erneut vorsätzlich gelegt worden. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Täter, der seit vergangener Woche mit einem Phantombild gesucht wird, bereits für 17 Brände verantwortlich ist – darunter auch das Feuer in Döhren.

Zunächst waren die Beamten davon ausgegangen, dass der Brandstifter sich auf in Parkgaragen abgestellte Oldtimer spezialisiert hatte. Inzwischen rechnen sie dem etwa 50 Jahre alten Mann unter anderem auch mehrere Kellerbrände, einen in Brand gesetzten Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus am Bertha-von Suttner-Platz und einen angezündeten Fahrradanhänger für Kinder in einem Haus in Döhren an. Die Motive für die Taten sind bislang unklar.

Diese Phantomzeichnung des mutmaßlichen Brandstifters veröffentlichte de Polizei. Quelle: Polizei Hannover

Der mutmaßliche Brandstifter ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat leicht gebräunte Haut, dunkle Augen und füllige Augenbrauen. Er hat auffällig eingefallene Wangen und schmale Lippen. Gesehen wurde er am 20. Oktober unmittelbar nach einer Brandstiftung in einer Tiefgarage in der Güntherstraße im Stadtteil Waldhausen. Damals trug er eine Baseball-Kappe, eine graue Jacke und eine heller Hose.

