Hannover

Timo G. ist seit seinem 15. Lebensjahr kriminell. Der 31-Jährige hat bereits 24 Eintragungen im Vorstrafenregister angehäuft, ist mehrfach wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe und Beleidigung verurteilt worden. Am Mittwoch saß er im Landgericht Hannover erneut vor dem Richter, angeklagt wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung – im Falle einer Verurteilung hätte dem Gewalttäter eine Sicherungsverwahrung gedroht. Doch G. hatte großes Glück: Die Hauptbelastungszeugin ließ sich nicht blicken. Und so stellte die 19. Große Strafkammer das Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft schließlich ein.

Anklage wegen Vergewaltigung

Angeklagt waren zwei Vorfälle. In einer Augustnacht 2017 soll G. eine Frau aus dem Obdachlosenmilieu im Eingangsbereich des Karstadt-Sporthauses in der Großen Packhofstraße aufgefordert haben, mit ihm zu schlafen. Weil sie sich weigerte, so der Staatsanwalt, schlug G. auf die damals 38-Jährige ein, versuchte ihr – vergeblich – die Hose herunterzuziehen, zerrte sie an den Haaren auf die Knie und beschimpfte sie als „Koks-Hure“. Zwar ließ er wenig später von der Frau ab und entschuldigte sich bei ihr, doch noch am gleichen Tag versuchte G., sein Opfer in einer nahe gelegenen Wohnung erneut zu vergewaltigen – woraufhin die Frau floh und Strafanzeige erstattete.

Anzeige

Opfer will Gutachterin nicht treffen

Dreimal wurde das Opfer in den folgenden Monaten von der Polizei vernommen, doch nicht alle Schilderungen der Taten waren deckungsgleich. Dann verweigerte die heute 41-Jährige ein Treffen mit einer psychologischen Sachverständigen, die ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellen sollte. Schließlich ließ die drogenabhängige Frau die Polizei wissen, dass sie mit der ganzen Angelegenheit nichts mehr zu tun haben und nicht vor Gericht aussagen wolle.

Die Kammer, so der Vorsitzende Richter Martin Grote, hätte natürlich die Möglichkeit, die in einer Obdachlosenunterkunft in Misburg gemeldete Frau ausfindig zu machen und vorführen zu lassen. Sollte sie vor Gericht die Aussage verweigern, könnte man sie in Beugehaft nehmen. „Doch was ist eine Aussage, die unter solchen Vorzeichen erzwungen wurde, dann noch wert?“, gab Grote zu bedenken.

Schwierige Beweislage

Zudem bestehe die Gefahr, so der Vorsitzende, dass das mutmaßliche Opfer aufgrund einer Befragung vor Gericht retraumatisiert werde. Letztlich wäre eine versuchte Vergewaltigung ohnehin nur schwer zu beweisen, da es diesbezüglich keinerlei verwertbare Spuren oder Zeugen gegeben habe und Aussage gegen Aussage stehen würde. Sicher ist nur, dass die Frau in jener Nacht körperlich malträtiert wurde.

Timo G. sitzt derzeit in Haft, er muss bis März 2023 noch mehrere Strafen wegen Körperverletzungsdelikten, Beleidigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr absitzen. Weil er diese Taten zeitlich nach den nunmehr angeklagten Delikten in der Innenstadt beging und weil eine Verurteilung wegen „nur“ einer neuerlichen Körperverletzung die Haftzeit nicht wesentlich verlängert hätte, wurde das Verfahren nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung eingestellt.

Von Michael Zgoll