Dreimal so viele Sitzplätze wie in der Osterstraße: Am Freitag hat am Weißekreuzplatz Hannovers zweites Seven Sundays eröffnet. Das Lokal in den Räumen der ehemaligen Raucherkneipe Auszeit ist im Jungle-Look gestaltet, die 100 Plätze waren über Stunden fast voll belegt.