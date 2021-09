Hannover

Eigentlich war es nur eine Routinekontrolle: Die Bundespolizei Hannover hat am Sonntagmorgen am Hauptbahnhof einen 50-jährigen Sexualtäter verhaftet, nachdem die Beamten dessen Identität überprüft hatten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, wird der Mann seit drei Wochen gesucht, weil er in einem Gerichtsprozess als Angeklagter nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Jetzt muss der wohnungslose Mann bis zur Hauptverhandlung im Gefängnis bleiben.

Täter entblößt sich vor jungen Mädchen

Grund für den Prozess gegen den 50-Jährigen sind zwei Taten, die dieser in Gelsenkirchen begangen haben soll. Der Vorwurf lautet: sexuelle und exhibitionistische Handlungen vor Kindern. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei sein Geschlechtsteil angefasst – vor den Augen von zwölf bis 14-jährigen Mädchen. Als eines der Mädchen die Polizei rief, trat der Täter auf dieses ein. Ein weiteres Mädchen stieß er mit seinem Ellbogen in die Rippen.

Von Thea Schmidt