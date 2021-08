Hannover

Ein bislang unbekannter Täter soll einer 19-Jährigen am Montagnachmittag im hannoverschen Hauptbahnhof in den Ausschnitt gefasst haben. Wie Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilt, habe sich der Mann vor einem Geschäft nahe der Rolltreppen im Erdgeschossbereich der jungen Frau genähert, ihr Frau unvermittelt in den Büstenhalter gegriffen und die Brüste der Frau zusammengedrückt. Anschließend entfernte er sich. Eine 20-jährige Begleiterin des Opfers wollte hinterhereilen, brach die Verfolgung jedoch aus Angst ab. Auf der Wache der Bundespolizei zeigten die beiden Frauen den Übergriff an.

Eine Überwachungskamera hat den Vorfall dokumentiert. Darauf sind neben den Frauen und dem mutmaßlichen Täter noch drei weitere Männer zu sehen. Wie Behördensprecher Ackert mitteilt, hätten diese allerdings nicht eingegriffen. Stattdessen hätten sie den Vorfall beobachtet und gelacht. „Schockierend“, nennt Ackert gegenüber der HAZ das Verhalten der Passanten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise. Der unbekannte Täter sei „südländischem Typs“. Er trug ein schwarzes Basecap, eine schwarze Tasche an seinem Gürtel, Sandalen, eine schwarze knielange Shorts sowie ein blaues Polohemd mit weißen Abzeichen an Schultern und Kragen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter Telefon (0511) 303650 entgegen.

Von Manuel Behrens