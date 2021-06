Hannover

Das große Karstadt-Haus steht seit einem Dreivierteljahr leer. Auch Esprit und Benetton haben ihre „Flagshipstores“ geschlossen. Die Umsätze der Handelsgeschäfte in der Innenstadt haben im Lockdown brutal gelitten, während der Onlinehandel boomt wie nie. Ein Stadtexperte sprach in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung in Hannover davon, die Innenstädte seien „nicht mehr systemrelevant“. Stirbt Hannovers Zentrum einen schleichenden Tod, weil das Filialistenangebot gleichförmig wird, die Attraktivität schwindet und Kunden wegbleiben?

Alles muss raus: Letzter Tag bei Karstadt in der Georgstraße in Hannover. Quelle: HAZ

Wir haben den Test gemacht. Wie viele der Geschäfte in der 1A-Lage der Stadt sind eigentlich noch inhabergeführt? Wo also gehen im Herzen der Stadt und trotz der enormen Konkurrenz des Onlinehandels noch Hannoveraner das wirtschaftliche Risiko ein, ein Ladengeschäft, eine Gastronomie oder eine Shop-Dienstleistung zu erbringen? Das Ergebnis ist überraschend:

132 Geschäfte, davon 34 von Inhabern geführt

132 Geschäfte: Insgesamt haben wir 132 Geschäfte (Erdgeschoss mit Schaufenster) in Hannovers Bestlage gezählt: auf der Achse Bahnhofstraße (ohne Niki-Promenade) und Karmarschstraße (bis Platz der Weltausstellung) sowie der Achse Georgstraße vom Café-Kröpcke-Komplex bis zur McDonalds-Filiale am Steintor.

Leerstand: Nur vier der 132 Geschäfte stehen leer – darunter allerdings auch das große, ehemalige Karstadt-Haupthaus, zudem die ehemalige Wurst-Basar-Filiale am Steintor (wird umgenutzt), die WMF-Filiale in der Großen Packhofstraße (wird umgebaut) und ein kleines Geschäft im Kröpcke-Center.

34 inhabergeführte Läden: Hinter gut jedem vierten Schaufenster trägt eine hannoversche Geschäftsfrau oder ein hannoverscher Geschäftsmann die wirtschaftliche Verantwortung. Das ist eine Quote von 25,8 Prozent – umgekehrt also ein Filialisierungsgrad von 74,2 Prozent.

Ohne 1B-Lagen: Die hohe Quote der inhabergeführten Geschäfte überrascht vor allem deshalb, weil wir die typischen 1B-Lagen für solche Geschäfte nicht mitgezählt haben. In der Oster- und der südlichen Karmarschstraße etwa ist die Dichte solcher Geschäfte viel höher, auch in der östlichen Georgstraße, in der Altstadt oder an der Langen Laube.

Hannovers Innenstadt ist reich an inhabergeführten Geschäften Die steigenden Immobilienpreise und explodierenden Mieten machen es inhabergeführten Geschäften in ganz Deutschland immer schwerer, sich in den besten Innenstadtlagen zu halten. Dabei sind sie es, die sich gegen die Uniformität der Städte stemmen, das Angebot vielfältig halten und sich oft auch für die Qualität des Stadtbilds engagieren. Auch wenn viel über die Filialisierung geschimpft wird: Im Bundesvergleich gilt Hannover weiterhin als Einkaufsstadt mit einem hohen Anteil an inhabergeführten Geschäften. Viele sind verloren gegangen, von Otto Werner über Brinkmann bis zu Erdmann, von Schmorl & von Seefeld bis Thorenz, von Rißmann bis Heutelbeck. Aber viele sind geblieben und bereichern die Stadt. Zu den bekannten, urhannoverschen Geschäften gehören etwa I.G. von der Linde, Parfümerie Liebe und Mäntelhaus Kaiser, Horstmann+Sander, Weitz sowie die Schuhhäuser Neumann und Gisy. Wer aber genau hinschaut, entdeckt, dass es viel mehr besonderere Geschäfte sogar in den Spitzenlagen der Stadt gibt. Bockhorst Interieur im Mövenpick-Quartier und gegenüber das Textilgeschäft Ibelle in der Rathenaustraße gehören dazu, der Optiker Becker & Flöge in Steintor-Nähe und natürlich die Juweliere – in unserer Übersicht allein zweimal der Familienbetrieb Stichnoth in direkter Innenstadtlage. Wir haben für unsere Übersicht nur Geschäfte mit Schaufenster gezählt, deren Inhaberinnen und Inhaber Hannoveraner sind. Also weder den Bratwurstverkäufer am Kröpcke noch Franchisebetriebe mit hannoverscher Geschäftsführung. Aber durchaus den Pommesladen Frittzchen am Kröpcke, den es nur hier gibt und der das angeblich kleinste Geschäft mit der höchsten Quadratmetermiete in Hannovers Zentrum haben soll. Nicht mehr zu den inhabergeführten Geschäften haben wir Wormland gezählt, weil die ursprünglich hannoversche Firma inzwischen verkauft ist. Und auch nicht die große Rossmann-Filiale in der Georgstraße. Auf das stark filialisierte Drogeriegeschäft träfe der Begriff inhabergeführt sicherlich nicht zu – obwohl die Eigentümerfamilie Roßmann in Burgwedel wohnt.

Filialisierungsgrad bundesweit höher

Bundesweit wird der Filialisierungsgrad in Großstädten mit 70 bis 90 Prozent angegeben. In Frankfurt beträgt er über 80 Prozent, in Düsseldorf teilweise über 90 Prozent. In Hannover ist das Bild sehr uneinheitlich: In der Großen Packhofstraße wirtschaften zu 100 Prozent Filialisten. Am Platz der Weltausstellung hingegen und rund um das Mövenpick-Café am Kröpcke befinden sich weiterhin sehr viele inhabergeführte Geschäfte.

Quelle: Tim Schaarschmidt

Hannovers Kaufleute wehren sich schon lange gegen die Vorwurf, das Geschäftsangebot in der Innenstadt sei uniform geworden angesichts der vielen Filialisten. Diese Zählung gibt ihnen recht: Die Vielfalt ist weiterhin groß in der Innenstadt.

Hannovers City zieht Trendshops an: Warum Apple, Lego, Zalando und Manufactum Läden haben Trendshops entdecken die Stadt: Immer mehr Geschäfte lassen sich in der Innenstadt nieder, die ursprünglich keinen eigenen Vertriebsweg im Ladenhandel hatten. Sie nutzen die Stadt als Bühne, um sich zu präsentieren, und die Geschäftsflächen vor allem als Showrooms. Ungewöhnlichster Vertreter des Genres ist das Startup Vaundin der Georgstraße. 2019 eröffnet, wurde es 2020 vom Handelsverband zum bundesweiten Shop des Jahres gekürt. Vaund belegt gleich zwei Etagen in bester Innenstadtlage, ist aber eigentlich gar kein Geschäft zum Einkaufen, sondern eher eine Galerie der luxuriösen Dinge, die man anschauen und bestellen kann. Ende 2020, mitten in der Corona-Krise, eröffnete der Lego-Store in der Großen Packhofstraße . Dabei kann man die Plastiksteinchen in jedem Spielwarengeschäft kaufen. Lego aber expandiert immer stärker mit eigenen Geschäften in Großstädten, um sich als Marke selbst präsentieren zu können. Bereits seit 2014 ist zudem der Apple-Store in der Bahnhofstraße vertreten und von überwiegend jungem Publikum umlagert. Und seit 2018 ist Manufactum neben dem Kröpcke-Center beheimatet. Das Unternehmen wurde 1987 in Nordrhein-Westfalen als Versandhandel für hochwertige Produkte gegründet, die man ursprünglich nur per Katalog bestellen konnte, es ist inzwischen in elf Großstädten mit Großgeschäften präsent. Seit 2019 verkauft das Zalando-Outlet in der Großen Packhofstraße Produkte, die im Internet keine Abnehmer gefunden haben – das Geschäft zieht ein junges, internetaffines Publikum an. In eine ähnliche Kategorie zählen die beiden Trendmarken JD-Sports und der Schuhanbieter Dr. Martens , beide an der Georgstraße im Bereich der Großen Packhofstraße. Sie haben ein junges, kaufkräftiges Publikum und zelebrieren sich seit neuestem in eigenen Shops.

Die Kunden sind zurückgekehrt

Noch etwas ist spür- und messbar in der Stadt: Die Kunden sind nach dem Lockdown zurückgekehrt. Das Unternehmen Hystreet misst stündlich die Frequenz. Während der harten Phasen der Pandemie waren zeitweilig nur 10 bis 20 Prozent der Passanten im Zentrum unterwegs.

Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit Anfang Mai nimmt der Kundenstrom wieder zu – und am Sonnabend, 12. Juni, waren sogar rund 15 Prozent mehr Menschen in der Georgstraße unterwegs als im langjährigen Mittel.

Hannover: Altes Karstadt-Haus steht seit neun Monaten leer In vielen Innenstädten gilt der Leerstand von Geschäften bereits als großes Problem. Aus den USA kennt man die broken-windows-These, das Dilemma der „zerbrochenen Schaufenster“: Wenn in einer Einkaufsstraße erst einmal zwei bis drei Läden leerstehen und die Schaufenster öde sind, zieht das weiteren Leerstand nach sich. In Hannovers Zentrum ist davon trotz Corona-Krise noch nichts zu spüren – bis auf das geräumte ehemalige Karstadt-Flaggschiffhaus, das im vergangenen Herbst zum Spielball im Sanierungspoker um den fusionierte Karstadt-Kaufhof-Konzern wurde. Seit gut einem Dreivierteljahr steht es leer – und es ist völlig unklar, wie es weitergeht. Die Großimmobilie gehört zum Handelsimperium des Braunschweiger Unternehmers Friedrich Knapp, der mit seiner Modekette New Yorkers reich wurde. 2013 kaufte er die beiden Karstadt-Häuser in Braunschweig und Hannover und vermietete sie an den Konzern zurück – bis dieser im Oktober 2020 das hannoversche Haus schloss: Die Mietkosten wurden ihm zu teuer, und Karstadt-Kaufhof hat mit den zwei Kaufhof-Traditionshäusern und inzwischen zwei Sport-Scheck-Häusern genug Handelsfläche in Hannovers Zentrum. Was Knapp mit der großen Immobilie vorhat, die wie ein Fanal des Niedergangs am Schillerdenkmal steht, ist unklar. Dem Vernehmen nach sucht er einen Käufer, die Summe soll bei rund 17 Millionen Euro liegen. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht: Gesprächsanfragen bleiben regelmäßig unbeantwortet, auch diesmal schickte Knapps Braunschweiger Verwaltung nur eine Eingangsbestätigung auf die HAZ-Anfrage. Eine Überprüfung der sonstigen Leerstände in den 1A-Lagen der Stadt ergab: Nur 4 von 132 Geschäften sind derzeit nicht genutzt. Außer dem Karstadt-Haus betrifft das die Immobilie des ehemaligen Wurst-Basars am Steintor, die einer hannoverschen Familie gehört und umgebaut werden soll, das WMF-Geschäft in der Großen Packhofstraße, das derzeit modernisiert wird, und ein kleines Ladenlokal im Kröpcke-Center. „Leerstand ist in Hannovers Zentrum überhaupt kein Thema“, sagt City-Manager Martin Prenzler: „Wenn irgendwo ein Geschäft den Standort verlässt, steht immer sofort ein Nachmieter bereit.“ Das große Einzugsgebiet Hannovers mache die Standorte attraktiv.

Von Conrad von Meding