Shoppen trotz Lockdown: Das bieten Händler den Kunden in Hannover an

Es ist amtlich: Ab Mittwoch muss der Einzelhandel in seiner sonst umsatzstärksten Zeit bis in den Januar hinein die Geschäfte schließen. Aber viele Händler sind im Lockdown kreativ: Denn die Auslieferung von Waren nach telefonischer oder Online-Bestellung sowie eine kontaktlose Übergabe außerhalb der Geschäftsräume sind weiter möglich, so die Regelung in der neuen Corona-Verordnung für Niedersachsen. Eine kleine Auswahl unternehmerischer Ideen aus Hannover:

Beratung aus dem Schaufenster

Julia Heuser von „Liebe und Zeug“ in der List berät jetzt übergangsweise aus ihrem Schaufenster. „Ich kann das Oberlicht öffnen und mit den Kunden vor der Tür kommunizieren“, so die junge Unternehmerin. Außerdem stellt Heuser sogenannte Wundertüten in Pick-Up-Boxen vor ihre Tür – Überraschungspakete, für die Kunden zwischen 10 und 30 Euro hinterlegen. Mittwochs bis samstags ist Heuser zwischen 15 und 20 Uhr vor Ort in ihrem kleinen Reich für schöne Dinge. Es kann aber auch bestellt werden – über Facebook, Instagram, per Mail und Telefon. Die Ware darf dann ohne persönlichen Kontakt abgeholt werden oder wird verschickt. Kontakt gibt es unter Telefon 0511-72719321 oder www.liebeundzeug.de. In den ersten Januarwochen allerdings ist traditionell Winterpause – danach geht es weiter, so oder so.

Bücherpakete vor der Tür

Dirk Eberitzsch von Leuenhagen & Paris hat bereits beim ersten Lockdown gute Erfahrungen mit Pakten vor der Ladentür gemacht. „Wir haben uns darauf eingerichtet. Bestellungen können per Telefon, Mail oder Online aufgegeben werden“, so der Buchhändler von der Lister Meile. Aber auch Beratung gibt es zu den normalen Öffnungszeiten zwischen 9 und 19 Uhr „Wir treten in kompletter Mannschaft an.“ Bestellte Bücher werden verpackt und nach Terminabsprache vor der Tür drapiert, bezahlt wird per Rechnungsüberweisung. Aber Literatur kann auch per Postweg zum Kunden kommen. Kontakt unter Telefon 0511-313055 und per Mail kontakt@leuenhagen-paris.de.

Spielzeug kommt per Rad und Auto

Im Spielwarengeschäft Fridolins am Weißekreuzplatz hat Friedrich Schwenger vorgesorgt. Er hat einen Liefer- und Abholservice für Spiele, Bauklötze und Kuscheltiere organisiert. „Die letzten beiden Tage vor der Schließung waren die umsatzstärksten in 40 Jahren“, sagt der Inhaber. Trotzdem will er nach vorne schauen. Bestellt werden kann telefonisch oder auch per Whatsapp, täglich werden Mitarbeiter zwischen 10 und 14 Uhr im Laden sein, um kontaktloses Abholen zu gewährleisten. In die Umgebung wird auf Wunsch per Rad geliefert, kommt ein Kunde etwa aus Hemmingen, steigt das Team ins Auto und wird zum Bringdienst. Schwenger ist zuversichtlich. Bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr hat er beobachtet, dass die Kunden den Fachhandel vor Ort stark unterstützen. „Die Stimmung ist also noch gut!“ Kontakt unter Telefon 0511-312356 sowie www.fridolins-spielzeug.de.

Mit Vorführeffekt

Mode muss eigentlich anprobiert werden. Kein Problem für Birgit Schmalstieg, Besitzerin der Altstadt-Boutique Marie Jo. „Meine Kundinnen können sich die Kollektionen auf den sozialen Medien und im Onlineshop anschauen, ich schicke auch gerne Fotos und ziehe ein Teil auch für die Interessenten an, damit sie sich ein besseres Bild machen können.“ Ansonsten darf auch getauscht werden, was online bestellt oder persönlich an die Tür gebracht wird. Wer sich etwa Stiefel oder Sakko per Telefon oder Facebook ausgesucht hat, für den hängt die Ware nach Absprache am Gitter vor der Eingangstür. Aber die Mitarbeiterinnen fahren auch mit dem Wagen durch die Stadt, um auszuliefern. „Wir sind flexibel und werden regelmäßig erreichbar bleiben“, sagt Schmalstieg. Außer in den sozialen Medien auch im Laden unter Telefon 0511-3631009.

Sockenset vom Chef

Bei IG von der Linde packen die Chefs persönlich mit an – und mit ein. „Wir haben jetzt eine Bestellhotline, über die Order aufgegeben werden können“, sagt Geschäftsführer Felix Meiners. Diese werden dann entweder per Post verschickt oder persönlich abgeholt. Zuerst gibt es Sichtkontakt durch die Glastür am Eingang. Wenn die Ware richtig ist, geht es um die Ecke zur Personaltür, wo dann die gewünschten Teile an der Klinke hängen. „Wir beraten jeden Tag, verschicken auch Fotos und Mails, damit sich die Kunden ein genaues Bild von ihrer Auswahl machen können“, betont Meiners. Auch Gutscheine können geordert werden, das Weihnachtsgeschäft geht also noch ein bisschen weiter. Kontakt können Kunden unter der Hotline 0177-5206513 oder per Mail info@igvonderlinde.de aufnehmen.

Immer ansprechbar

Von 9 bis 19 Uhr bleibt das Team von Comix in der City auch im Lockdown für seine Kunden da. „Wir haben immer intensiven Kontakt, den wollen wir aufrecht erhalten“, betont Inhaberin Swantje Wieland. Auf allen Kanälen werden daher Neuheiten gezeigt und besprochen, wer online oder am Telefon bestellt, wird mit dem Fahrrad beliefert. Auf der Webseite werden alle Neuerscheinungen hochgeladen, auch der Onlineshop ist seit den ersten Beschränkungen im Frühjahr stets auf dem aktuellen Stand. „Wir haben schon etwas Erfahrung jetzt und wollen vor allem immer ansprechbar bleiben“, so Wieland. Und zwar unter Telefon 0511-131344 und auf der Seite www.comix-hannover.de im Internet.

Ein Klavier aus der Auslage

Wer ab Mittwoch gewissermaßen einen Sonntag-Stadtbummel macht, kann im Klavierhaus Döll noch aus der Auslage bestellen. Das Wunschkonzert in Sachen Flügel oder Klavier gibt es bis einen Tag vor Heiligabend – so lange nämlich liefert die Spedition noch aus. „Spezialwünsche können wir mit dem Lockdown allerdings nicht mehr erfüllen“, sagt Ariane Jablonka.

Aber die Beratung geht per Telefon weiter, und wer weiß, was er will, kann so auch ordern. Jablonka macht es auch möglich, dass Kunden den Klang des Klaviers live hören können. „Da spiele ich dann im Laden mehrere Instrumente an, und der Kunde hört im Chat mit“, so die Unternehmerin. Wer Fragen hat, kann diese auf dem Anrufbeantworter hinterlassen – das Team ruft zurück. Näheres unter Telefon 0511-30187732 und www.klavierhaus-doell.de.

Gemeinsam für Hannover Auf dem Internetportal „Gemeinsam für Hannover“ präsentieren mehr als 1000 Unternehmer aus der Region Hannover ihre Produkte. Nun haben erste Händler weitere Unterstützung bekommen: Die Sparkasse, die Hannoversche Volksbank und die City-Gemeinschaft haben ihnen kostenlose Onlineshops zur Verfügung gestellt. Auf dem überarbeiteten Portal Gemeinsam für Hannover präsentieren Händler und Gastronomen ihre Angebote. Zu den Unterstützern des Portals gehören zahlreiche Unternehmen und Vereine wie der Freundeskreis Hannover, Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Enercity, VGH-Versicherungen, Continental, Üstra, Hannover 96, TSV Hannover-Burgdorf, TKH, Dehoga, IHK, Handelsverband Hannover, die Madsack Mediengruppe und die Stadt Hannover. Mehr Informationen zu dem Portal finden Sie hier.

Von Susanna Bauch