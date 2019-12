Shopping-Endspurt vor Weihnachten: Heute wird es noch mal richtig voll in der City

Hannovers dramatischer Mangel an Kita-Plätzen verschärft sich weiter. Die Kita der Lukaskirchengemeinde in der Oststadt muss unter anderem wegen Personalmangels schließen. 25 Kita- und zehn Hortplätze gehen so verloren. Es ist innerhalb eines Jahres bereits die dritte Schließung einer Kirchen-Kita. Wie kann das sein?