Ein 33-Jähriger soll Mitte August die 38-jährige Frau in der Calenberger Neustadt von Hannover vergewaltigt haben. Das Opfer selbst erkannte den Verdächtigen am Mittwoch in der Innenstadt wieder und rief die Polizei. Ein Richter schickte den Mann in Untersuchungshaft, er schweigt zu den Vorwürfen.