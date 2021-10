Shopping, Sicherheit, Atmosphäre: So bewerten Hannoveraner die City

Hannover

Wie bewerten Hannoveraner ihre Innenstadt? Wo liegen die Vorzüge, was stört die Stadtbewohner? Eine repräsentative Umfrage der Stadtverwaltung, durchgeführt in diesem Sommer, gibt Antworten.

Ganz oben auf der Liste der Vorteile stehen die „guten Einkaufsmöglichkeiten“ und die „gute Erreichbarkeit“ der City. Bei den Nachteilen nennen die Hannoveraner zuerst die „Struktur des Einzelhandels“ und meinen die Ausbreitung von Handelsketten. Gleich danach kommen Personengruppen, die „als störend empfunden“ werden, etwa Obdachlose und Bettler.

Im Grunde ist es wenig überraschend, dass Hannoveraner die Einkaufsmöglichkeiten ihrer City schätzen. In vielen vorhergehenden Umfragen wurde dieser Vorzug immer wieder bestätigt. Ebenso erwartbar ist, dass sich die Menschen ein breiteres Shoppingangebot wünschen – und nicht immer die gleichen Filialisten aufsuchen wollen. Bemerkenswert ist aber, dass die Hannoveraner noch immer nach mehr Sicherheit und Sauberkeit verlangen – trotz zahlreicher Kampagnen der Stadt. So lässt die Stadt die Fußgängerzonen häufiger durchfeudeln, und ein Ordnungsdienst patrouilliert regelmäßig durch die Innenstadt. Rund um den Hauptbahnhof schauen Ordnungsdienst und Polizei nach dem Rechten. Offenbar reicht das aber noch nicht.

43 Prozent meiden den Steintorplatz

23 Prozent der Befragen stören sich an Bettelei und Obdachlosigkeit im Straßenbild. 17 Prozent meinen, der City fehle Grün, 16 Prozent sind der Ansicht, dass die Innenstadt schmutzig sei. Der Steintorplatz mit seiner nächtlichen Drogen- und Dealerszene gehört zu den am häufigsten gemiedenen Plätzen der City. 43 Prozent der Hannoveraner geben an, dass sie einen großen Bogen um das Areal nahe dem Rotlichtviertel machen. In der Liste folgen der Raschplatz mit seiner Trinkerszene (35 Prozent) und der Hauptbahnhof (5 Prozent). Hannovers beliebtester Innenstadtplatz ist der ruhige Ballhof in der Altstadt – gefolgt vom Opernplatz.

Aggressives Betteln sei jedoch zurückgegangen, meint die Stadt Hannover. „Verschiedene in der Vergangenheit im Innenstadtbereich augenfällige Bettlergruppen sind zuletzt nicht mehr beobachtet worden. Beispielsweise die Bettler, die häufig mit Gehhilfen unterwegs waren, und junge Frauen mit Kindern“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Im Bahnhofsbereich säßen noch einige Bettler neben Fahrkartenautomaten, um Wechselgeld aus den Automaten zu entnehmen. Selbst die Punks in der Bahnhofstraße verhielten sich derzeit zurückhaltend, sagt Möller.

Beschwerden über Unterschriftensammler

Diesen Eindruck bestätigen die City-Händler. „Die Präsenz des Ordnungsdienstes hat sich positiv ausgewirkt“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Auch Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (CDU) erhält derzeit keine Beschwerden über aggressives Betteln. „Das bedeutet aber nicht, dass sich das Thema erledigt hat“, sagt sie. In Hannover ist Betteln nur in „stiller, passiver Weise“ erlaubt, wie es in der Verordnung der Stadt zu lesen ist. Versperren des Weges, hartnäckiges Ansprechen und Festhalten sind verboten.

Zu den „als störend empfundenen Personen“ in der City dürften nicht nur Bettler und Obdachlose zählen. „Wir bekommen derzeit viele Beschwerden über die Sammler von Unterschriften“, sagt Prenzler. Damit meint er junge Leute, die für unterschiedliche Organisationen werben, etwa Naturschutzverbände, Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften. Meist sprechen die Werber Passanten offensiv an, verwickeln sie in Gespräche und drängen sie zu Mitgliedschaften oder Spenden.

