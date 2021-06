Hannover

Lange haben Händler und Kunden auf die Wende in der Galerie Luise gewartet. Großflächiger Leerstand und fehlende Konzepte für die Zukunft bestimmten in den vergangenen Jahren die Debatte um Hannovers älteste Einkaufspassage. Nun soll es dort tatsächlich vorangehen. Der Eigentümer, die Momeni Gruppe aus Hamburg, hat bei der Stadt Hannover einen Bauantrag für einen umfangreichen Umbau gestellt. Rund 20 Millionen Euro will das Unternehmen investieren, um Geschäftsräume und Eingangsbereiche der einstigen Edelpassage komplett neu zu gestalten. Im kommenden Januar sollen die Bauarbeiten beginnen, 2023 soll alles fertig sein.

„Eine neue Aufenthaltswelt“

„Wir wollen hier eine ganz neue Aufenthaltswelt schaffen“, sagt Momeni-Geschäftsführer Andreas Gladisch, der die Pläne am Montag erstmals öffentlich vorstellte. Ziel sei es, Ladenlokale und Gastronomieflächen mit einem hochwertigen Anspruch anzubieten. „Aber es soll nicht luxuriös werden“, so Gladisch. Mit ihrer 1-A-Lage an der Luisenstraße habe die Passage ein großes Potenzial. Um dieses zu heben, haben sich die Investoren von Momeni Zeit gelassen: Im Februar 2019 hatte die bundesweit tätige Immobiliengruppe die Galerie Luise von Vorgänger Accom gekauft.

Nach den nun fertigen Entwürfen des Hamburger Architekturbüros Tchoban Voss soll die Galerie Luise an den beiden Haupteingängen an der Luisenstraße und der Joachimstraße ein neues Entree mit zweigeschossigen Schaufensterfronten und Natursteinelementen bekommen. Im Inneren stellen die Planer die derzeit weitgehend verwaiste Rotunde mit der großen Glaskuppel im hinteren Teil der Passage in den Mittelpunkt. Direkt unter der Kuppel soll im Erdgeschoss eine Plaza mit Gastronomieflächen entstehen. Dort werden auch Läden zu finden sein, die Feinkost und Delikatessen verkaufen.

Zur Galerie Die Einkaufspassage in der Luisenstraße wird bis 2023 aufwendig umgestaltet. Wir zeigen die Entwürfe für das Vorhaben.

Größer und moderner

Im vorderen Bereich der Passage sollen wie bisher Geschäfte aus den Bereichen Mode und Lifestyle angesiedelt werden. Grundsätzlich werde das Ambiente der Passage moderner, erklärt Marcella Billand, bei Momeni Leiterin des Fondsmanagements. Dazu gehören auch ein neuer Bodenbelag und loungeartige Sitzbereiche.

Ganz neu ist ein Zwischengeschoss, das von der Rotunde aus über eine Freitreppe erreicht werden kann – dort soll es auf einer Galerie weitere Gastronomie und neue Ladenflächen geben. Auf den beiden Ebenen, die auch über Aufzüge verbunden werden sollen, will Momeni insgesamt rund 5450 Quadratmeter vermieten. Zum Vergleich: Etwa 2000 Quadratmeter stehen in der Rotunde derzeit leer – die Pläne von Vorgänger Accom, dort eine großflächige italienische Gastronomie unterzubringen, waren gescheitert. Weitere Leerstände gibt es zurzeit in drei kleineren Läden, ein Dutzend Geschäfte ist aktuell vermietet.

So soll die Galerie ab 2023 von außen aussehen. Quelle: moka-studio

Mieter sind über Pläne informiert

„Die derzeitigen Mieter sind über die Pläne informiert. Sie passen alle in unser Konzept – in den kommenden Wochen und Monaten werden wir mit ihnen intensive Gespräche führen“, kündigt Gladisch an. An welchen Standorten sie künftig ihren Platz in der Passage finden werden, sei aber noch offen. „Das ist wie bei einem großen Puzzlespiel.“ Verhandlungen mit neuen Mietinteressenten würden in Abstimmung zum Fortgang der Bauarbeiten geführt. Zu der Immobilie, in der die Galerie Luise untergebracht ist, gehören auch eine Tiefgarage mit 471 Plätzen sowie rund 8000 Quadratmeter Büro- und Praxisflächen, verteilt über vier Geschosse. Diese seien vollständig vermietet, sagt Gladisch.

Die Unternehmensgruppe Momeni baut die Galerie Luise um. Quelle: moka-studio

Das neue Konzept kommt bei den Gewerbetreibenden an. „Der erste Eindruck ist hervorragend“, sagt etwa Lilo Schwarz. Sie leitet die Bree-Filiale, die seit fast 20 Jahren in der 1987 eröffneten Galerie Luise zu finden ist. Auch Pascal Bothe lobt die Momeni-Pläne. Erst im März dieses Jahres hat der Geschäftsmann in den ehemaligen Räumen des Edelfriseurs Tondemus an der Rotunde das Designer-Outlet Weinberger eröffnet. „Was jetzt hier passieren soll, ist hochspannend“, findet er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neues Logo ersetzt Konterfei der Prinzessin

Einen Eindruck vom künftigen Erscheinungsbild der Galerie Luise können sich Kundinnen und Kunden schon jetzt beim Einkaufsbummel machen. Großformatige Visualisierungen sind seit Montag auf den Stellwänden zu sehen, die die leerstehenden Flächen in der Rotunde verdecken. Dort lässt sich auch das neue Logo der Passage begutachten: Statt des Konterfeis von Prinzessin Luise sollen nun die beiden ineinander verschränkten Buchstaben „G“ und „L“ zum Markenzeichen werden.

Von Juliane Kaune