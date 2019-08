Werden Bürger in Vierteln mit hohem Ausländeranteil häufiger Opfer einer Straftat? Oder ist zumindest das subjektive Sicherheitsempfinden in solchen Quartieren geringer? Oder sind das alles nur Vorurteile? Wissenschaftler wollen diesen Fragen nachgehen – auch am Mühlenberg und in Vahrenheide.