Hannover

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein Videoüberwachung auf dem Maschseefest geben. Ob sie zum Einsatz kommen wird, ist derzeit allerdings noch nicht 100-prozentig sicher. Der Grund dafür sind laut Polizei Datenschutzbestimmungen, die durch das neue Polizeigesetz vorgegeben sind. Der Antrag für die Videoüberwachung müsse neu formuliert werden, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten Tagen zu rechnen. In den vergangenen Jahren waren Zugänge, über die viele Besucher auf das Maschseefest gelangen, überwacht.

Auch in diesem Jahr sollen erneut mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten am See in Bereitschaft sein. Diese Beamten werden sich allerdings nach Möglichkeit im Hintergrund halten und vielen Besuchern daher gar nicht auffallen, wie ein Sprecher erklärte.

Fest soll möglichst autofrei werden

Erneut werden die Behörden auch in diesem Jahr wieder Straßen unmittelbar am See für den Autoverkehr sperren. Das wird je nach Wetter und Publikumszuspruch besonders an Programmtagen (mittwochs, freitags und sonnabends ab 18 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr) der Fall sein. In den Zeiträumen dürfen auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen Nordufer und Altenbekener Damm sowie an mehreren Zugangsstraßen keine Autos fahren.

Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG) und damit Chef der Maschseefestorganisation, appelliert an Besucher, möglichst nicht mit dem Auto zum Fest zu fahren. Dafür wurden verschiedene Alternativen eingerichtet: Für die öffentlichen Verkehrsmittel bietet der GVH das Maschseefestticket an. Das Tagesticket kostet 4,50 statt 8,80 Euro und ist ausschließlich auf www.gvh.de oder über die GVH-App erhältlich.

Für das Fest wurde außerdem die Buslinie 267 eingerichtet. Sie fährt ab der Haltestelle Kröpcke verschiedene Hotspots am Maschsee an und endet am Strandbad.

Neue App soll Parkplätze anzeigen

Entlang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers wurde erneut der Radweg verlegt: Bis zum 28. August fahren Radler zwischen Kurt-Schwitters-Platz und Altenbekener Damm getrennt vom Autoverkehr auf der östlichen Seite der Fahrbahn. In Richtung Döhren wird dabei auch der Gehweg mitbenutzt.

Wer unbedingt mit dem Auto zum Maschseefest anreisen möchte, kann das natürlich tun. Ihm weisen erstmals neun LED_Schilder den Weg zu freien Parkplätzen. Zusätzlich soll die App Nunav helfen. Sie zeigt Möglichkeiten zum Umfahren von Staus an. Außerdem weist sie auf freie Parkplätze hin. Mit den Maßnahmen soll verhindert werden, dass Anwohner in der Südstadt durch dauerhaft in den engen Straßen rollenden Parkplatzsuchverkehr überstrapaziert werden. Der Schützenplatz steht als Parkplatz zur Verfügung: Das Parkticket dort kostet 4 Euro.

Lesen Sie auch

Maschseefest: Das müssen Sie in diesem Jahr wissen

Von Manuel Behrens