Sie haben gewählt: Das ist das schönste HAZ-Leserbild 2021

Hannover

Für viele Menschen war es kein schönes Jahr 2021. Trotzdem haben wir von unseren Leserinnen und Lesern wieder tolle Fotos aus der Region zugeschickt bekommen. Das Rathaus, der Maschsee in allen Variationen, die Altstadt, die Marienburg oder ein süßes Eichhörnchen aus der Nähe: Motive gab es viele!

Welches ist das schönste Leserbild des Jahres?

Jeden Tag veröffentlichen wir auf unserem Instagram-Kanal (hier abonnieren) ein Leserfoto. Zur Abstimmung standen nun die Posts, die in ihrem jeweiligen Monat die meisten Gefällt-mir-Angaben erhalten haben.

Daraus haben fast 800 Leserinnen und Leser der HAZ diese traumhaft-winterliche Aufnahme der Marienburg von Sina Korff (26,1% der Stimmen) zum schönsten Leserfoto des Jahres gewählt:

Sina Korff aus Sorsum bei Elze fotografiert schon seit Jahren aus purer Leidenschaft. Die erste Kamera bekam die 43-Jährige schon zur Konfirmation. „Allerdings habe ich das Fotografieren in den letzten Jahren und insbesondere in der Pandemie intensiviert. Es macht Spaß, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren“, sagt Korff. Sie fotografiert vor allem in der Natur und fertigt regelmäßig Aufnahmen von Landschaften, Blumen und Feldern. „Aber auch Makroaufnahmen finde ich spannend. Ein gutes Foto nimmt mich mit und ich kann mich darüber freuen.“ Die Wettbewerbs-Gewinnerin freut sich sehr, dass ihr Bilder der HAZ-Leserschaft gefallen hat.

Sina Korff setzte sich bei der Wahl zum HAZ-Leserbild des Jahres durch. Quelle: Korff

Auf Platz zwei mit 20,1 Prozent der Stimmen landet dieses Herbstbild von Vida Parhizkar:

Knapp dahinter landet dieser Sonnenaufgang zwischen Neustadt und Garbsen von Sebastian Streich – mit ebenfalls knapp einem Fünftel der Stimmen (19,6 Prozent) euer Platz 3:

Die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Votings werden in den kommenden Tagen benachrichtigt.

Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Noch mehr Leserbilder aus Hannover finden Sie auf unserem Instagram-Account. Und auch bei Facebook gibt es täglich neue Fotos. Sie haben selbst tolle Bilder in der Region aufgenommen? Dann schicken Sie uns ihre Fotos gerne hier zu. Vielleicht steht dann ja im kommenden Jahr ihr Bild zu Abstimmung.

Von RND/ros