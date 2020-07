Sieben Verletzte in Hannover: Stichflamme mitten im Restaurant Stadtmauer

Hannover

Bei einem Brand im Restaurant Stadtmauer in Hannovers Altstadt sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es offenbar zu einer Stichflamme, als ein Ethanolofen aufgefüllt werden sollte. Die Helfer rückten mit mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen an.

Der Alarm aus dem Restaurant direkt am Leineufer lief gegen 21.55 Uhr auf. Laut Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe erlitten drei Menschen Brandverletzungen: „Die Schwere steht noch nicht fest“, sagte er am Abend, „sie kamen alle ins Krankenhaus.“ Darüber hinaus wurden vier weitere Menschen leicht verletzt, auch sie wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Als die Feuerwehr eintraf, musste sie sich ausschließlich um die Versorgung der Patienten kümmern. Das Alter der Opfer ist noch offen.

Anzeige

Stichflamme greift auf Tische über

Eine Augenzeugin berichtete der HAZ, ein Mitarbeiter des Restaurants habe den Ethanol-Ofen im laufenden Betrieb aufgefüllt. „Das gab eine Stichflamme, die sofort auf die angrenzenden Tische übergriff“, sagte Jennifer Thiele. Feuerwehrsprecher Hoppe bestätigte, dass es wohl zu einer Verpuffung im Restaurant kam. Nach Angaben der Augenzeugin erlitt mindestens eine Mitarbeiterin Brandverletzungen. Während die Beschäftigten zum Feuerlöscher gegriffen hätten, seien die Gäste ins Freie geflüchtet.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Kriminalpolizei nahm noch am Freitagabend die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache auf. Unter anderem wurden die Personalien der Restaurantbesucher aufgenommen. Die Stadtmauer blieb nach dem Vorfall geschlossen, die Schadenshöhe am Mobiliar steht noch nicht fest. Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Brandes im Restaurant aufhielten, konnte die Feuerwehr am Freitagabend noch nicht sagen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling