Linden-Nord

Es mag Menschen geben, die eine solche Einrichtung für überholt halten. Allein der Name: Freizeitheim. Nicht ohne Grund hatte die Stadtverwaltung vor ein paar Jahren angeregt, den Kultur- und Begegnungsstätten in Hannovers Quartieren einen zeitgemäßeren Namen zu geben und sie nach dem zu benennen, was sie eigentlich sind: Stadtteilzentren. Doch die Lindener wehrten sich erfolgreich dagegen. Ihr Freizeitheim, 1961 als erste und bundesweit beispielhafte Einrichtung ihrer Art eröffnet, sollte seinen angestammten Namen behalten.

Ein offenes Haus für alle

So hip und modern Linden auch sein mag – das Freizeitheim ist ein Ort mit 60-jähriger Geschichte, den man nicht mal eben so umtauft. Überholt ist die Idee, die die Verantwortlichen leitet, deswegen noch lange nicht. Im Gegenteil: Der Anspruch, eine Anlaufstelle für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen zu sein, die in einem offenen Haus Räume vorfinden, in denen sie kreativ sein und (dazu)lernen können, ist heute so aktuell wie früher. Nach wie vor ist das Freizeitheim eine wichtige Bildungs- und Kulturstätte für Kinder und Jugendliche, Senioren, Migranten und viele andere Gruppen.

Wechsel an der Spitze

Auch die politische Bildungsarbeit spielt dort seit den Anfängen eine bedeutende Rolle – was vor allem Egon Kuhn zu verdanken ist, dem legendären langjährigen Leiter. Jeder oder jede, die den Chefposten antritt, muss sich bewusst sein, dass er oder sie immer auch ein bisschen das Erbe Kuhns verwaltet. Das galt für die scheidende Leiterin Silke van Laak, und das wird auch für ihre Nachfolgerin gelten (Seite 3).

Das Freizeitheim Linden ist mit der Zeit gegangen und seiner Historie doch immer treu geblieben. Diesen Leitgedanken hat auch die bisherige Chefin befördert und zugleich die Vernetzung im Stadtteil weiter ausgebaut. Das zeigt sich nicht zuletzt an dem neuesten Projekt, das van Laak noch mit angeschoben hat: 13 Lindener Vereine und Institutionen, die wie das Freizeitheim in diesem Jahr ein Jubiläum begehen, feiern im September gemeinsam auf dem Küchengartenplatz.

Die Ihme und nicht die Leine

Nun noch zu etwas ganz anderem: Die Fähre, die früher in Linden-Nord von „Justus Garten“ zur Stärkestraße übersetzte, fuhr natürlich über die Ihme und nicht über die Leine, wie fälschlicherweise in der vorigen Ausgabe des Stadt-Anzeigers berichtet. Wir bitten um Entschuldigung.

Von Juliane Kaune