Hannover

Die Polizeidirektion Hannover rät, in diesem Jahr zu Silvester vollständig auf den Gebrauch von Feuerwerk und Böller zu verzichten. Die Behörde begründet diesen Rat mit dem Hinweis auf den Gesundheitsschutz. Denn wegen der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie gelten in diesem Jahr andere Regeln, als sonst zum Jahreswechsel üblich.

Wer Böller selber baut, macht sich strafbar

Nur Erwachsene dürfen zwischen dem 31. Dezember und dem 1. Januar Silvesterfeuerwerk zünden. Sie dürfen nur amtlich zugelassene Pyrotechnik abbrennen, also solche Raketen und Böller, die mit einer sogenannten CE-Kennzeichnung mit vierstelliger Ziffer versehen sind. Nicht zugelassene Feuerwerkskörper sind verboten, dazu gehören auch selbst gebastelte Knaller. Wer Feuerwerkskörper selbst herstellt, macht sich strafbar. Die Polizei weist darauf hin, dass das Abbrennen von illegalen oder selbst herstelltem Feuerwerk in den vergangenen Jahren in Hannover zu zum Teil schweren Verletzungen geführt hat. Insbesondere beim Abbrennen sogenannter Polenböllern seien viele Menschen verletzt worden. Neben Knalltraumata, Verbrennungen und Schnittwunden könne der Umgang mit solchen Böllern auch lebensgefährlich sein, warnt die Behörde.

Anzeige

Lesen Sie auch: An diesen Orten in der Region Hannover ist Böllern verboten

Wunderkerzen und Knallbonbons im Verkauf

Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist in diesem Jahr in Deutschland verboten. Wer den Jahreswechsel mit Feuerwerk beginnen möchte, muss also noch Vorräte im Keller haben. Grundlage für dieses Verbot ist eine Verordnung des Bundesinnenministeriums des Innern.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neue Regelung sei eine „notwendige weitere Maßnahme zur Bewältigung der Auswirkungen auf das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus“, heißt es in der Verordnung. Vom Verkaufsverbot ausgenommen ist das sogenannte Kleinstfeuerwerk der Kategorie F1, zum Beispiel Wunderkerzen oder Knallbonbons.

Von Tobias Morchner