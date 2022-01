Hannover

Die Feuerwehr Hannover blickt auf eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht zurück – hatte jedoch etwas mehr zu tun als im vergangenen Jahr. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr rückten die Brandschützer zu insgesamt 21 Brandeinsätzen (2020: elf Brandeinsätze) und acht Hilfeleistungseinsätzen aus. Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt wurde zu 152 Notfalleinsätzen gerufen.

„Bei den Brandeinsätzen mussten die Einsatzkräfte brennende Müllbehälter und Papiercontainer löschen, die vermutlich durch Feuerwerkskörper entzündet worden waren“, sagt Einsatzpressesprecher Tobias Slabon.

Außerdem lösten automatische Brandmeldeanlagen in zwei Objekten Alarm aus. „Hier war wahrscheinlich Brandrauch von abgebranntem Feuerwerk in die Gebäude eingedrungen und von den Rauchmeldern detektiert worden“, so Slabon.

Alkoholvergiftungen und Verletzungen durch Feuerwerk

Der Rettungsdienst musste bei den Notfalleinsätzen zumeist bei Alkoholvergiftungen und Verletzungen nach Stürzen oder Auseinandersetzungen von Personen Hilfe leisten. „Leider waren auch wieder einige Verletzungen nach dem unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu versorgen“, sagt Slabon. Eine genau Zahl liegt nicht vor.

Die Regionsleitstelle disponierte insgesamt 551 Einsätze in der gesamten Region Hannover im Bereich des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und der Hilfeleistungen. Im Vorjahr waren es zu Silvester etwa 480. „Durch zusätzliches Personal konnten alle Notrufe über den Feuerwehrruf 112 zeitgerecht abgefragt und die notwendigen Einsatzmittel schnell alarmiert werden“, so Feuerwehrsprecher Slabon.

Auto überschlägt sich in Anderten

Um für die Silvesternacht vorbereitet zu sein, wurden zusätzlich zu den ständig besetzten Feuer- und Rettungswachen auch Standorte der Freiwilligen Feuerwehr mit Personal besetzt. Hier standen 117 ehrenamtliche Einsatzkräfte zusätzlich bereit und weitere 102 Feuerwehrleute auf Abruf. Auch im Rettungsdienst wurden neun weitere Rettungswagen und ein zusätzliches Notarzteinsatzfahrzeug vorgehalten. Insgesamt standen somit in der Silvesternacht 22 Rettungswagen und fünf Notarzteinsatzfahrzeuge für Notfalleinsätze zur Verfügung.

So waren 22 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen in der Nacht in Hannover-Anderten im Einsatz. An der Höverschen Straße hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache das Auto eines 74-Jährigen überschlagen. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug und befreiten den Mann. Da er nicht eingeklemmt war, konnte der Fahrer schon nach wenigen Minuten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Von Manuel Behrens