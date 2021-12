Hannover

Dürfen am Jahresende wieder Silvesterraketen in den Himmel sausen? Oder ist das Böllern wie bereits im vergangenen Jahr auf vielen Plätzen in Hannover verboten? Die Stadt Hannover bereitet jedenfalls wieder eine Feuerwerks-Sperre für die Innenstadt vor, wie Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) auf Nachfrage der HAZ mitteilt. Doch von der Ohe will noch einen Schritt weitergehen. „Aufgrund der derzeitigen Corona-Infektionslage halte ich es für sinnvoll, dass auch eine gesundheitsbehördliche Verfügung abgefasst wird“, sagt er. Dazu befinde man sich in „enger Abstimmung“ mit der Regionsverwaltung. Das würde bedeuten: Stadt und Region sprechen aus Gründen des Infektionsschutzes überall dort ein Verbot aus, wo sich Menschen versammeln und gemeinsam böllern.

50 Verbotszonen im vergangenen Jahr

So war es bereits in der Silvesternacht des vergangenen Jahres. Dazu zählten neben Orten in der Innenstadt, auf denen bereits seit Jahren ein Feuerwerksverbot für Silvester gilt, auch Plätze in den Stadtteilen – etwa der Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt, das Maschsee Nordufer, der Lindener Berg und der Platz an der Lutherkirche in der Nordstadt. Das Abbrennen von Feuerwerk werde in großen Teilen der Stadt untersagt, hieß es damals vonseiten der Stadt.

Die Infektionszahlen sind erneut hoch, daher ist die Chance, dass es erneut zu flächendeckenden Pyroverboten kommt, recht hoch. Doch selbst wenn die Zahlen wieder runtergehen und eine Ausweitung der Verbotszonen nicht gerechtfertigt wäre, dürfte die Stadtverwaltung auf City-Plätzen in jedem Fall das Böllern untersagen – aus Gründen der „Gefahrenabwehr“.

„Die gefährlichste Nacht des Jahres“

Rückhalt im Rat hat die Stadt. „Problematisch ist die Böllerei im doppelten Sinne“, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Zum einen gehe von den Feuerwerkskörpern eine Gefahr aus, weil sie bei unsachgemäßem Gebrauch Verbrennungen verursachen, zum anderen könnten sich die Feiernden beim gemeinsamen Pyrozauber gegenseitig anstecken. Die Silvesternacht sei die gefährlichste Nacht des Jahres, meint Gardemin. Sein Kollege von der SPD, Lars Kelich, schlägt vor, das Silvesterfeuerwerk zu professionalisieren. „Am besten wäre es, wenn es lediglich ein zentrales Feuerwerk oder eine Lichtshow geben würde“, sagt er. Die FDP hält von einem generellen Böllerverbot wenig. „Wir müssen den Menschen ein paar Orte geben, wo sie ihren Neigungen nachgehen können“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Feuerwerksbranche in Sorge

Indes warnt die Feuerwerksbranche vor Einschränkungen. „Bei uns wächst die Sorge, dass nun auch unsere Hoffnung auf ein normales Silvester 2021 über Nacht verpuffen könnte“, sagte der Vorsitzende des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI), Thomas Schreiber, kürzlich. Dann drohe der pyrotechnischen Industrie mit ihren 3000 Mitarbeitern das Aus.

Von Andreas Schinkel