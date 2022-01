Hannover

Der Leierkastenmann in der Bahnhofstraße spielt beschwingte Melodien, mehrere Polizeiautos kurven scheinbar im Takt durch die Fußgängerzone – eine Szenerie wie beim Autoscooter auf dem Rummel. Junge Menschen ziehen in Grüppchen durch Hannovers Innenstadt, manche sichtlich angeheitert, und dennoch geht es außergewöhnlich ruhig zu in dieser milden, seltsamen Silvesternacht.

Nicht viel los: Die Fußgängerzone in der Innenstadt ist weitgehend leer geblieben. Quelle: Franson

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon zum zweiten Mal fällt die ganz große Silvestersause aus. Diskotheken und Tanzsäle haben geschlossen, viele Bars ebenfalls. Die Corona-Pandemie steht allem entgegen, was eine gute Silvesterparty ausmacht: Ausgelassenheit, Tanz, Umarmungen.

Restaurants und Kneipen aber dürfen öffnen, und dort haben nicht wenige Hannoveraner den Silvesterabend verbracht.

Lesen Sie auch Corona: Das erwartet Niedersachsen mit der Omikron-Variante

„Alles ist besser, als allein zu Hause auf dem Sofa zu sitzen“, sagt der 34-jährige Simon. Er hat sich mit seinem Freund André spontan dazu entschlossen, das Dublin Inn, den Irish Pub an der Markkirche, aufzusuchen. „Eigentlich ist hier freitags immer Karaoke, aber das fällt heute leider aus“, sagt André, der sich schon auf ein paar Gesangseinlagen gefreut hatte. Jetzt sitzen beide am Tisch und trinken ihr Bier. Das verwinkelte Lokal ist gut gefüllt, die Gäste unterhalten sich angeregt. Ein gewöhnlicher Kneipenabend, von Silvesterstimmung keine Spur. Nur ein paar Luftschlangen hier und da zeigen an, dass es sich um die letzte Nacht des Jahres handelt.

Normaler Kneipenabend: André und Simon stoßen im Dublin Inn an. Quelle: Franson

Anders im Zoe hinter der Oper in der Rathenaustraße. Bereits vor dem Eingang der Gaststätte stehen mehrere junge Frauen und Männer rauchend oder mit Handys am Ohr. Die meisten von ihnen im Party-Outfit: Enge Hemden, schwarze Hosen, kurze Röcke, gut geschminkt. Innen legt DJ Mingo Sanchez tanzbare Musik auf, aber niemand tanzt. Die Gäste sitzen coronakonform an ihren Tischen und lassen sich mehrgängige Menüs schmecken.

Dennoch herrscht so etwas wie ausgelassene Stimmung im Zoe, zumindest an den Gruppentischen. „Das ist super hier, leider können wir später nicht noch irgendwo tanzen gehen“, sagt die 24-jährige Christina, die mit mehreren Freundinnen gekommen ist. Sie erheben ihre Sektkelche und prosten sich lachend zu.

Stille Nacht in Hannover? In der Bar Zoe wird durchaus gefeiert. Quelle: Franson

Auch ein paar Schritte weiter in der Theaterstraße ist einiges los, zumindest in der Gaststätte und Bar Vince. Mehrere Gäste singen und stoßen Gläser aneinander, draußen steht der 56-jährige Markus und genießt seine Zigarette. „Ist hier alles coronakonform“, sagt er mit etwas schwerer Zunge. Um 23 Uhr sei aber Schicht im Vince, dann werde er mit seinen Freunden noch zu einer privaten Party aufbrechen. „Und ein bisschen Feuerwerk machen wir auch, aus alten Böller-Beständen versteht sich“, sagt er.

Ein Hauch von Partystimmung im Zoe hinter der Oper. Quelle: Samantha Franson

Feuerwerkskörper durften deutschlandweit zum Jahresende nicht verkauft werden, wie bereits im vergangenen Jahr. Auf vielen Plätzen und Straßen in Hannovers City sowie in den Stadtteilen hat die Regionsverwaltung zudem ein Böllerverbot verhängt, um Menschenansammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes zu verhindern. In der Innenstadt haben etliche Polizisten darauf geachtet, dass dies auch eingehalten wird.

Rutsch ins Neujahr mit Freunden: Gäste im Enchilada in der Altstadt. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Ruhig geht es in dieser Silvesternacht auch in Hannovers Altstadt zu. Im mexikanischen Restaurant Enchilada in der Knochenhauerstraße sitzt die 38-jährige Griseldis am Tisch mit ihren Freunden und nippt an einem Drink. „Ich fühle mich hier trotz der vielen Menschen um mich herum einigermaßen sicher“, sagt sie. Schließlich lasse der Wirt nur Geimpfte und Genesene hinein, die noch dazu einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen müssen. Und die Stimmung? Ach, meint sie, eigentlich sei alles gut. „Im Grunde vermisse ich das Partymäßige gar nicht so.“

Moheb und Nemani Huma verbringen einen romantischen Abend im Brauhaus Ernst August. Quelle: Samantha Franson

Das geht auch Nemani Huma und ihrem Mann Moheb so. Sie sind auf der Durchreise von Hamburg nach Mainz und verbringen die Silvesternacht in Hannover. Im Brauhaus Ernst August in der Schmiedestraße haben sie sich einen kerzenbeschienenen Fensterplatz ausgesucht. „Uns gefällt es hier sehr gut“, sagt Nemani Huma und drückt die Hand ihres Mannes. Er lächelt und räumt ein, dass er das Böllern ein bisschen vermisse. „Und ich das Tanzen“, sagt seine Frau lachend.

Von Andreas Schinkel