Silvester-Böllerei: Zoo in Sorge um Eisbär-Baby und andere Tiere

Hannover

Der Erlebnis-Zoo Hannover bittet um Rücksichtnahme beim Böllern und Abfeuern von Raketen an Silvester. Hintergrund ist der enorme Lärm und die zahlreichen Lichtblitze, die die Tiere erschrecken können. Vor allem das gerade erst geborene Eisbärenbaby braucht beim anstehenden Jahreswechsel einen besonderen Schutz, teilt der Zoo mit. Entsprechende Maßnahmen seien bereits getroffen worden, doch es braucht auch die Mithilfe der Anwohner.

Damit alle Bewohner wie Giraffen, Löwen und Kängurus Silvester möglichst unbeschadet überstehen, werden die Tiere nach Zoo-Angaben von den Pflegern rechtzeitig in ihre „vertrauten, gut geschützten Stallungen“ gebracht. Gleichzeitig bittet Zoodirektor Andreas Michael Casdorff die Anwohner darum, möglichst besonnen mit Böllern zu hantieren. „Wir wünschen allen Feiernden einen stimmungsvollen Jahreswechsel“, sagt er, „gleichzeitig möchten wir an alle appellieren, sich in der Nähe des Zoos besonders rücksichtsvoll zu verhalten.“

Strohballen als Lärmschutzwand

Das Hauptaugenmerk der Tierpfleger liegt in diesem Jahr auf dem gerade einmal fünf Wochen alten Eisbärenbaby. Vor allem sei Ruhe ein wichtiger Faktor bei der Jungtieraufzucht dieser bedrohten Tierart. Um die ohnehin schon abgeschieden gelegene Wurfhöhle noch besser gegen Böllerlärm und Raketenblitze zu schützen, „haben wir zusätzlich rundherum lärmdämmende Wände aus Strohballen aufgebaut“, sagt Casdorff. Zusätzlich sind an Silvester Zoo-Mitarbeiter im Einsatz, die das Eisbärenbaby über die installierten Kameras in der Wurfhöhle ganz genau beobachten werden.

Von Peer Hellerling