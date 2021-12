Der Verkauf von Silvesterknallern ist in diesem Jahr untersagt, und es gilt ein weitreichendes Böllerverbot in der Region Hannover. Gleichwohl werden Unentwegte wohl wieder zündeln. Marc Schult vom KRH-Klinikum Nordstadt warnt vor den Gefahren – rechnet aber mit weniger Andrang in den Notaufnahmen.