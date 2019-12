Hannover

Die Debatte um eine generelle Einschränkung von privaten Silvesterfeuerwerken in deutschen Innenstädten nimmt an Fahrt auf. Nach Hannover, wo es auch in diesem Jahr erneut ein Verbot zwischen Hauptbahnhof und Steintor geben wird, hat am Donnerstag auch die Polizei in Hamburg das Abbrennen von Raketen und Böllern rund um die Alster verboten. Unter anderem in München, Stuttgart und Köln sowie einigen weiteren Städten in Niedersachsen wie Celle, Göttingen oder Braunschweig gibt es zum Teil schon seit einigen Jahren Einschränkungen bei der Böllerei.

Umweltaspekte, Tier- und Lärmschutz werden wichtiger

Bisher stand dabei vor allem die Sicherheit der feiernden Menschen, die Rücksicht auf Krankenhäuser oder der Schutz von Denkmälern und alten Gebäuden im Fokus. Immer mehr rücken aber auch Umweltaspekte, der Tierschutz und Lärmschutzfragen in den Vordergrund. Nach Angaben des Bundesumweltamts brennen die Bundesbürger in der Silvesternacht Feuerwerk im Wert von 100 bis 150 Millionen Euro ab. Dabei würden rund 4500 Tonnen Feinstaub freigesetzt, was fast 16 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Menge entspreche. Auch in Hannover hat das Silvesterfeuerwerk im vergangenen Jahr für sprunghaft steigende Feinstaubwerte gesorgt. Laut Stadt betrug am 1. Januar an der Göttinger Straße der Tagesmittelwert 41 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft – vor der Böllerei betrug er 10 Mikrogramm.

Verbotszonen könnten größer werden

Aus diesem Grund hat die Deutsche Umwelthilfe Hannover und 97 weitere Städte in Deutschland aufgefordert, ein generelles Verbot von privaten Feuerwerken zu erlassen. Das hat die Stadt abgelehnt – es bleibt zunächst bei dem im vergangenen Jahr von Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) verhängten, auf die Innenstadt beschränkten Verbotsbereich. Allerdings könnte die Zone in den kommenden Jahren größer werden: „Die Debatte wird unter Sicherheits- und Umweltaspekten in der Zukunft sicher fortgeführt werden“, sagte Stadtsprecherin Konstanze Kalmus.

Was hat der neue OB Onay vor?

Eine Rolle könnte dabei auch Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay spielen. Er hatte im Wahlkampf zu dem Vorstoß der Umwelthilfe gegenüber der HAZ gesagt, ein Böllerverbot könne ein Weg sein, in der Innenstadt die Luftverschmutzung, die durch die hohe Feinstaubbelastung hervorgerufen wird, zu senken. „Sicherheit und Gesundheit der Menschen gehen vor.“ Auch der unterlegene CDU-Kandidat Eckhard Scholz hatte sich dafür offen gezeigt, ebenso wie nun die SPD-Fraktion im Rat.

Städtetag sieht für Verbot „hohe rechtliche Hürden“

Wohin die Diskussion führt, ist offen. Der Niedersächsische Städtetag hält sich zurück. „Die Gegebenheiten von Hitzacker bis Hannover sind sehr unterschiedlich. Eine Empfehlung für ein Verbot wäre in manchen Städten jedenfalls nicht angemessen“, sagte Sprecher Stefan Wittkop, „zumal Verbote auf hohe rechtliche Hürden stoßen.“ Der Städte- und Gemeindebund warb am Donnerstag für „weniger Raketen und Knaller“.

Minister Lies : Kommunen sollen entscheiden

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) sprach sich gegen ein landesweites Verbot „aus lufthygienischer Sicht“ aus. Sicherlich gebe es aber Orte, an denen das aus Sicherheitsaspekten Sinn ergebe. „Hier sollten aber die Kommunen diese Entscheidung treffen. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl sagte der HAZ, sie unterstütze den freiwilligen Verzicht. Feuerwerk und Böller trügen zur Luftverschmutzung bei, erzeugten viel Müll und seien für viele Menschen und Haustiere eine Belastung.

Auch im Handel ist Bewegung: „Wir verkaufen in diesem Jahr letztmalig Feuerwerk“, sagte eine Sprecherin der Baumarktkette Hornbach. „Das heißt, ab 2020 bieten wir europaweit keines mehr an. Umwelt- und Tierschutz spielen natürlich eine große Rolle bei dieser Entscheidung.“

