Silvester: Markthalle öffnet bis 13 Uhr - Polizei läuft Streife vor dem Gebäude

Hannover

Prosecco nippen in der Markthalle – das gehört für viele Hannoveraner an Silvester zur Tradition. In den vergangenen Jahren wurde der Einlass in die Halle bereits stark beschränkt, in diesem Jahr dürfte es weitgehend still bleiben. Die Markthalle öffnet lediglich von 7.30 bis 13 Uhr. Lebensmittel, Essen und Getränke dürfen nur zum Mitnehmen verkauft werden, der Verzehr in der Halle ist verboten. Regelmäßige Markthallen-Gäste gehen aber davon aus, dass sich rund um das Gebäude etliche Besucher versammeln und auf das neue Jahr anstoßen werden.

Polizei läuft Streife vor der Markthalle

Innerhalb der Markthalle werden Ordnungskräfte darauf achten, dass sich keine Menschenansammlungen bilden und nichts verzehrt wird. Rund um das Gebäude wird die Polizei Streife laufen und auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten.

Dem Vernehmen nach wollen Standbetreiber Sekt, Wein und Prosecco flaschenweise verkaufen. Markthallen-Fans könnten versucht sein, Pappbecher mitzubringen und außerhalb des Gebäudes die Feier ins neue Jahr zu starten.

Von Andreas Schinkel