Hannover

Auch für die Silvesternacht 2021 gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Regeln, die große Feiern wie gewöhnlich nicht möglich machen. Doch was gilt eigentlich in der Region Hannover? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

In welchem Rahmen darf ich privat feiern?

Hier gelten die Regeln für private Treffen der Corona-Verordnung des Landes. Danach gilt: Bis einschließlich 15. Januar dürfen sich im privaten Rahmen höchstens zehn Personen treffen – sofern diese genesen oder vollständig geimpft sind. Nicht mitgezählt werden Kinder unter 14 Jahren. Auch notwendige Begleitpersonen oder Betreuer für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftige zählen nicht. Die Höchstzahl von Feiernden gilt auch für private Treffen in der Gastronomie.

Mit anderen anstoßen geht, aber nur im kleinen Rahmen.

Was gilt, wenn Freunde oder Familienmitglieder dabei sind, die nicht geimpft sind?

Dann darf sich nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen.

Kann ich Silvester irgendwo tanzen gehen?

Nein. Clubs und Diskotheken müssen geschlossen bleiben. Andere Großveranstaltungen mit bis zu 500 Gästen bleiben grundsätzlich möglich. Aber auch hier gilt ein Tanzverbot.

Gibt es überhaupt öffentliche Veranstaltungen in Hannover?

Eine Handvoll Veranstaltungen gibt es. Die sind auf maximal 500 Teilnehmer beschränkt. Außerdem gilt 2G plus im Innen- wie im Außenbereich. Besucher müssen also genesen oder geimpft sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Die Testpflicht entfällt, wenn der Veranstalter die Besucherkapazität auf 70 Prozent reduziert. Gäste müssen permanent eine FFP2-Maske tragen – auch im Sitzen.

Macht die Markthalle auf?

Für die Markthalle in Hannover gelten Silvester besonders strenge Regeln. Ob sie überhaupt öffnet, ist aktuell noch offen.

Nach aktuellem Stand ist die Markthalle am Silvestertag bis 14.30 Uhr geöffnet. Allerdings könnten die Standbetreiber noch gemeinsam entscheiden, dass der sogenannte Bauch von Hannover ganz geschlossen bleibt. Das hängt mit neuen Beschränkungen zusammen, die die Region Hannover verfügt hat. Es dürfen höchstens 500 Besucher gleichzeitig in der Halle sein. Außerdem gilt ein Alkoholverbot.

Kann ich dann wenigstens in ein Restaurant gehen?

Ja. Die Gastronomie bleibt geöffnet. Es gilt aber die 2G-plus-Regel. Wer essen gehen will, muss also geimpft oder genesen sein und dazu ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Von der Testpflicht ausgenommen sind Gäste, die bereits dreimal geimpft sind. Wenn die Kapazität des Lokals auf 70 Prozent beschränkt bleibt, entfällt die Testpflicht ebenfalls.

Gäste müssen außerdem bis zum Platz eine FFP2-Maske tragen. Das alles gilt in Innenbereichen wie auch draußen.

Darf ich Silvesterfeuerwerk zünden?

Verkauf dieses Jahr verboten: Böller und Raketen.

Im Prinzip ja. Allerdings gilt ein bundesweites Verkaufsverbot für Böller und Raketen. Außerdem haben die Region Hannover und vorher auch schon die Landeshauptstadt die Knallerei an vielen Orten in Stadt und Umland verboten. Wer aber noch Böller aus dem vergangenen Jahr übrig hat, darf diese abbrennen – ausgenommen bleiben die Verbotszonen. Wo im Einzelnen in Hannover und den Umlandkommunen geböllert werden darf und wo nicht, lesen Sie hier.

Gibt es Feuerwerk, das ich kaufen darf?

Verboten sind alle klassischen Silvesterraketen und Böller der Kategorie F2, also alles, was erst ab 18 Jahren gekauft werden darf. Tischfeuerwerk, Knallerbsen oder Wunderkerzen bleiben im Handel erlaubt.

Was kann ich Silvester in Hannover unternehmen?

Die Zeit bis Mitternacht muss nicht langweilig werden – Silvester gibt es in Hannover einige Veranstaltungen. Desimo zaubert im Apollo und streamt den Auftritt ab 20.15 Uhr live, im Theater am Küchengarten tritt das musikalische Comedy-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie“ auf und spielt sein Programm mit dem passenden Namen „Jetzt knallt’s!“, und in Herrenhausen spielt die Hannoversche Hofkapelle das Silvesterkonzert unter dem Motto „La Dolce Vita“. Alle Infos und noch mehr Veranstaltungstipps finden Sie hier.

Wo bekomme ich am Neujahrsmorgen frische Brötchen?

Auch am Neujahrstag müssen Menschen in Hannover nicht auf Brötchen verzichten.

Wo sie Neujahr frische Brötchen finden, lesen Sie hier.

Kann ich Neujahr in Hannover Lebensmittel einkaufen?

Die meisten Supermärkte bleiben am ersten Tag des Jahres geschlossen, aber vereinzelte Märkte in Hannover öffnen dennoch. Welche das sind, lesen Sie hier.

Und was hilft gegen den Kater?

Rezepte gegen Kater gibt es viele – ihre Wirkung ist meistens umstritten. Sicher hilft: viel Wasser – und wenig Alkohol trinken.

