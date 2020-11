Hannover

Die erste Entscheidung scheint gefallen: Die Stadt Hannover wird wohl auch Silvester 2020 Feuerwerke in der Innenstadt untersagen. Das hat nichts mit dem grassierenden Coronavirus zu tun, das Verbot gilt bereits seit zwei Jahren und war damals, in Abstimmung mit der Polizei, wegen Sicherheitsbedenken verhängt worden. Zu viele Menschen hatten sich in den Jahren zuvor auf zu wenig Raum gedrängt und hantierten mit explosiven Stoffen.

Kein Szenario, das man sich für eine Pandemie wünscht, auch nicht in anderen Teilen der Stadt. Im Rathaus wird derzeit diskutiert, ob das begrenzte Feuerwerksverbot über die hannoversche City hinaus auf das Stadtgebiet ausgeweitet wird. „Es geht darum, Ansammlungen von Menschen zu verhindern und Krankenhäuser nicht zu überlasten“, sagt Rathaus-Sprecher Udo Möller. Solch ein Verbot müsste mit drohenden Gefahren durch die aktuelle Pandemie begründet werden, dafür wäre die Region Hannover zuständig. Ob es soweit kommt, dürfte vom weiteren Infektionsgeschehen abhängen.

Umwelthilfe fordert Verbot von Feuerwerk in Deutschland

Die Stadt kann nur Verbote aus Sicherheitsgründen anordnen, wie sie es bereits getan hat. Zum Feuerwerksverbot aus Pandemiegründen müsse es eigentlich eine Regelung auf Landes- oder Bundesebene geben, meinte Möller. Die Stadt wolle aber mindestens eine gemeinsame Lösung mit der Region finden. „Es bringt ja nichts, wenn Feuerwerke in Hannover verboten wären, in Garbsen aber nicht.“

Die Debatte ist eröffnet. Die Deutsche Umwelthilfe hat vor wenigen Tagen bereits ein Verbot von Raketen und Böllern gefordert, es soll in ganz Deutschland gelten. Der Verband argumentiert mit der hohen Feinstaubbelastung, die innerhalb weniger Stunden freigesetzt wird. „Saubere Luft muss ein absolut primäres Ziel sein, denn immer deutlicher sehen wir den Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastungen und schweren Krankheitsverläufen von Covid-19“, sagte Geschäftsführer Jürgen Resch. Verletzte durch Pyrotechnik wären außerdem eine zusätzliche Belastung für Kliniken und Personal.

Niederlande verbieten Raketen und Böller

Darauf reagierte schnell der Verband der Pyrotechnischen Industrie. Die Umwelthilfe, heißt es dort, instrumentalisiere Ängste der Menschen, um alte Ziele durchzusetzen. Es gebe „keinerlei Zusammenhänge“ zwischen einer kurzfristigen Erhöhung der Feinstaubwerte, wie sie in der Silvesternacht auftreten, und schwereren Verläufen von Corona-Erkrankungen.

Als Vorbild für Feuerwerkskritiker gelten die Niederlande, dort fällt Silvester, wie es seit Jahrzehnten bekannt ist, aus. In diesem Jahr ist es verboten, Böller und Raketen zu zünden. Geschäfte dürfen im ganzen Land keine Knallkörper verkaufen. Ministerpräsident Mark Rutte begründete diese Entscheidung mit einem Gesundheitssystem, das bereits wegen der Pandemie an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt sei.

Weniger offensiv als die Umwelthilfe ist der niedersächsische Städte- und Gemeindebund. Er fordert kein Verbot von Feuerwerken, sondern appelliert an die Bürger. Sprecher Torsten Bullerdiek: „Möglichst keine Knaller und keine Raketen zum Schutz der Gesundheit von uns allen.“ Dem Bund geht es um Luftverunreinigung, aber auch darum, die Zahl der Infektionen über Weihnachten und Silvester gering zu halten. Die Empfehlung: Beide Feste nur im sehr kleinen Kreis feiern.

Von Gunnar Menkens