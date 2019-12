Hannover

Prosecco schlürfen, Häppchen vertilgen und mittags auf das neue Jahr anstoßen – das hat in Hannovers Markthalle Tradition. Damit das Gedränge nicht zu groß wird und Fluchtwege frei bleiben, beschränkt die Stadtverwaltung die Höchstzahl der Personen, die sich am Silvestertag in der Halle aufhalten dürfen, auf 1600 – einschließlich Standmitarbeiter. Das ist fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr, dennoch sind nicht alle Händler in der Markthalle zufrieden.

Maryam Khabazian vom Stand Da Lina glaubt, dass die Besucher-Höchstzahl von 1600 zu niedrig angesetzt ist. Quelle: Samantha Franson

Stühle müssen entfernt werden

„Für einen Silvestertag sind das noch zu wenig Menschen, die die Stadt zulässt“, sagt Maryam Khabazian vom Stand Da Lina. Am Heiligabend seien deutlich mehr Gäste in der Markthalle gewesen, vermutet sie. Um die Fluchtwegbreite von zwei Metern auf den Hauptgängen einhalten zu können, räumt sie sämtliche Stühle weg.

Auch Fatos Selimi, Inhaber des Restaurants El Torito im Mittelteil der Markthalle, muss Tische und Stühle für die Silvestersause beiseite schieben. Selimi glaubt, dass in diesem Jahr deutlich mehr Stimmung aufkommt als Silvester 2018. Der Ansicht ist auch Daniela De Matteo vom Stand Da Enzo. „Wir werden wieder Live-Musik anbieten“, sagt sie und rät allen Gästen, rechtzeitig zu kommen.

Fatos Selimi vom El Torito muss Stühle und Tische beiseite rücken, um Platz für Fluchtwege zu lassen. Quelle: Samantha Franson

Galerie ist für 100 Personen freigegeben

Nejat Ali, Inhaber des Standes Simpatico auf der Galerie, bleibt skeptisch. Er hält die Sicherheitsbestimmungen der Stadt für willkürlich. „Hier haben schon mehrere Tausend Menschen gefeiert, und es ist nichts passiert“ meint er. Verärgert ist er, weil die Stadt für den Silvestertag nur 100 Personen auf der Galerie genehmigt hat. „Dabei haben wir Sitzplätze für 200 Gäste“, sagt Ali.

Nejat Ali vom Simpatico ärgert sich, dass auf der Galerie nur 100 Personen zugelassen sind. Quelle: Samantha Franson

Beschwerden über Gedränge in den vergangenen Jahren

Für die Gemüse-, Wurst- und Käseverkäufer in der Markthalle steht der Silvestertag unter anderen Vorzeichen. „Wir machen um 10 Uhr dicht“, sagt Arndt Meyer, Inhaber des Stands Käse Herde. Bis dahin hätten Kunden ihre Zutaten für das Silvesteressen erworben, danach machten nur noch gastronomische Stände Umsätze. „Die Prosecco-Gläser werden dann auf unserer Käsetheke abgestellt“, sagt Meyer. Er begrüßt, dass die Stadt den Zutritt reglementiert. „So wie in den vergangenen Jahren hätte es nicht weitergehen können“, sagt der Käse-Kenner. Um neue Waren aus einem etwa 20 Meter entfernten Lager zu holen, habe er an manchen Silvestertagen eine Stunde gebraucht – so dicht sei das Gedränge auf den Gängen gewesen.

Arndt Meyer, Inhaber von Käse Herde, schließt seinen Stand am Silvestertag um 10 Uhr – und begrüßt die Reglementierung der Gästezahl. Quelle: Samantha Franson

Tatsächlich waren die Beschränkungen im vergangenen Jahr eine Reaktion auf Beschwerden über den Massenansturm zuvor. Nur 900 Personen ließ die Stadt Silvester 2018 zu, streng überwacht von Türstehern. Vor den Eingängen bildeten sich lange Warteschlangen, im Inneren blieben viele Sitzplätze frei.

Begeisterung hält sich bei Betreiber in Grenzen

Auch an diesem Silvestertag werden Sicherheitsleute die Zahl der Besucher genau im Blick behalten. Ob alle Auflagen, eingehalten werden, überprüfen städtische Mitarbeiter. Auch wenn die Zahl der zulässigen Gäste deutlich erhöht wurde, hält sich die Begeisterung beim Markthallenbetreiber, der Firma WSW Immobilienverwaltungs- und Management GmbH, in Grenzen. „Wir nehmen die Beschränkungen zur Kenntnis und richten uns danach“, sagt Geschäftsführer Gerhard Schacht. Kopfschütteln verursacht bei ihm, dass er zusätzlich acht Behindertenparkplätze ausweisen muss.

