In einem Gebäude der Hochschule Hannover am Ricklinger Stadtweg hat am Sonnabendmittag ein automatischer Säurealarm ausgelöst. In einem Labor ist eine bislang noch unbekannte Chemikalie ausgetreten. Die alarmierte Feuerwehr war in Schutzanzügen im Einsatz, um die Flüssigkeit zu beseitigen.