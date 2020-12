Hannover

Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Nur dass der Sturm für sie diesmal nicht kommt.

Die Taxifahrerin

Wenn Mitra Abdolhosseini hinter dem Lenkrad sitzt, hat sie in diesen Wochen oft Leerlauf. Flaute. Die Aufträge bleiben aus, es passiert schlicht nichts. „Im vergangenen Jahr haben wir 65 Prozent unserer Fahrten verloren“, sagt die selbständige Taxi-Unternehmerin bitter. „Firmen wie die Lufthansa bekommen Milliarden, aber uns hilft keiner.“

„Zu Fahren lohnt sich einfach nicht“: Taxi-Unternehmerin Mitra Abdolhosseini kämpft Silvester ganz besonders mit der Flaute. Quelle: Simon Benne

Am letzten Tag des Jahres zeigt sich exemplarisch, wie hart die Krise ihre Branche trifft. „Silvester ist sonst ein richtig gutes Geschäft“, sagt sie. Beim letzten Jahreswechsel war sie die ganze Nacht hindurch am Steuer. „Meist sind Silvester fröhliche Menschen unterwegs, die Stimmung ist gut, viele geben reichlich Trinkgeld“, sagt die 61-Jährige. Sie kann von Kollegen berichten, die in Silvesternächten bis zu 500 Euro Umsatz machen. „Im Moment aber erleben wir harte Zeiten“, sagt sie.

Weil es keine großen Feiern gibt, wird Silvester für die Taxi-Unternehmen der nächste Totalausfall mit Ansage. Unter Fahrern herrscht Katerstimmung, ganz ohne Party: „Ich werde in diesem Jahr wohl einfach daheim bleiben“, sagt Mitra Abdolhosseini, „zu Fahren lohnt sich schlicht nicht.“

Silvester - das ist für viele die Verheißung einer Nacht, die anders ist als andere Nächte. Ein Abend der kalkulierten Entgrenzung, bei dem Rausch und Umarmungen und Ausgelassenheit die Szenerie bestimmen. Man lässt es buchstäblich krachen. Doch in diesem Jahr ist das genaue Gegenteil angesagt: Auch Silvester wird dominiert von Abstand, Disziplin und Vorsicht. Es ist, als wollte das Jahr 2020 an seinem letzten Tag noch einmal ganz unmissverständlich zeigen, wie sehr es sich von anderen Jahren unterscheidet.

Die Partygängerin

„Ich mache gerne Party – das gewohnte Silvester wird mir fehlen“, sagt Ulrike Hesse. In den vergangenen Jahren haben sie und ihre Familie Silvester meist im Gemeindehaus der Auferstehungskirche in Döhren gefeiert, mit Dutzenden von Menschen. „Jeder hat etwas fürs Buffet mitgebracht, es gab Spiele, und spätestens bei Abba waren alle auf der Tanzfläche“, sagt die 49-Jährige. „Da herrscht immer ein tolles Gemeinschaftsgefühl.“

Corona macht Silvester zum Familienfest: Ulrike Hesse muss auf die traditionelle Party verzichten – und bereitet alles für das Essen daheim vor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch das gehört ja zu Silvester; eine Atmosphäre weltumspannender Verbrüderung, bei der Fremde einander begegnen wie alte Freunde. Ulrike Hesse wird wie Abertausende andere in diesem Jahr nur im kleinen Kreis feiern; erlaubt sind maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Von Partystimmung ist in der Stadt nichts zu spüren. Corona macht Silvester zum Familienfest. „Wir kochen mit meiner Schwester und ihrem Mann“, sagt die Lehrerin. „Es wird eher ruhig sein. Irgendwie passt dieses Silvester damit zum ganzen letzten Jahr.“

Der Gastronom

Bei wenigen Menschen fällt der Kontrast zum Vorjahr so dramatisch aus wie bei Martin Polomka. Der Gastronom organisiert sonst Partys im HCC, in der Osho-Disco und im Palo Palo; teils feiern dabei mehr als 5000 Gäste, er ist dann für rund 100 Mitarbeiter verantwortlich. „Silvester bin ich immer unterwegs, das kenne ich gar nicht mehr anders“, sagt der 38-Jährige. All das fällt in diesem Jahr flach: „Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich machen soll“, sagt er, „vielleicht sitze ich alleine zu Hause, gucke Fernsehen und gehe früh schlafen.“

„Ich weiß gar nicht, was ich Silvester mit mir anfangen soll“: Gastronom Martin Polomka in der Osho-Disco – in diesem Jahr gibt es hier keine Party. Quelle: Samantha Franson

In den vergangenen Jahren sei die Besucherzahl im HCC kontinuierlich gestiegen, die Ansprüche der Gäste an Silvester auch: „Alle erwarten von diesem Abend etwas ganz Besonderes“, sagt Polomka. Wenn andere ausgelassen feiern, ist der berufliche Stress für ihn besonders groß. Doch die erzwungene Ruhe, die der Jahreswechsel jetzt mit sich bringt, ist für ihn keine Befreiung. Der Gedanke, dass man darin eine Chance zum Entspannen sehen könnte, käme ihm zynisch vor: „Ich weiß gar nicht, was ich Silvester mit mir anfangen soll“, sagt er.

Viele blicken am letzten Tag des Jahres zurück, wärmen sich an Erinnerungen aus der Vergangenheit und schmieden große Pläne für die Zukunft. Beides ist für Martin Polomka in diesem Jahr schwierig: „Das letzte Jahr war kaufmännisch das bitterste aller Zeiten“, sagt er, „und die Zukunft ist ungewiss.“

Der Feuerwerksfan

Dass es in diesem Jahr zu Silvester weniger knallt als sonst, betrübt auch Felix Habicht. Nein, übertrieben hätte er es nicht, versichert er. Aber ein bisschen Feuerwerk hätte es schon sein dürfen. „Ich finde, ein wenig Böllern gehört dazu, um das Jahr gebührend zu verabschieden“, sagt der Schüler. Vor Kurzem ist der Laatzener 18 Jahre alt geworden. Er dürfte jetzt ganz legal Knaller kaufen – wenn er denn ganz legal Knaller kaufen dürfte. Denn bundesweit gibt es ein Verkaufsverbot für Feuerwerk, in vielen Orten auch in der Region Hannover gelten zusätzlich Böllerverbotszonen.

„Ein bisschen Böllern gehört doch dazu“: Schüler Felix Habicht ist enttäuscht, weil er aufs Feuerwerk verzichten muss. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gerne hätte Felix Habicht sich mit ein paar Freunden auf einer Anhöhe postiert und den majestätischen Anblick des Feuerwerks über der Stadt genossen. Doch daraus wird diesmal nichts. Manche verschaffen sich aus dubiosen Quellen „Polenböller“, doch für ihn war das keine Option: „Diesmal wird es eben leider ein ziemlich stilles Silvester werden“, sagt er – und hofft auf das kommende Jahr.

Der Feuerwehrmann

Lennart Fieguth hingegen käme eine ruhige Silvesternacht ganz gelegen. Seit zehn Jahren ist der 28-Jährige bei der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingen. Silvester trinkt er prinzipiell nichts, und natürlich bleibt er im Ort, weil der Pieper ihn jederzeit alarmieren könnte. „In den vergangenen Jahren brannte mal eine Hecke, mal ein Carport, und oft gehen Müllcontainer in Flammen auf“, sagt er. „Silvester passiert meistens was.“

„Innerlich sehe ich Silvester etwas entspannter entgegen“: Feuerwehrmann Lennart Fieguth hofft auf einen ruhigen Abend. Quelle: Tim Schaarschmidt

Natürlich wird er auch in diesem Jahr einsatzbereit bleiben. „Auch Wunderkerzen oder Weihnachtsbäume können ja Brände auslösen“, sagt er. Doch nach menschlichem Ermessen gilt eben auch: Je weniger Böller, desto weniger Blaulicht. „Die Chancen stehen gut, dass weniger los sein wird als sonst“, sagt Fieguth vorsichtig optimistisch. „Innerlich sehe ich Silvester etwas entspannter entgegen als in anderen Jahren.“

Die Handchirurgin

Auch für Franziska Lüerßen könnte es diesmal ruhiger werden als sonst. „Ich gehe aber in jeden Dienst mit einer gewissen Anspannung, weil man nie sicher sein kann, was passiert“, sagt sie. Für die Assistenzärztin ist Silvester der Tag der Brand- und Sprengverletzungen. Franziska Lüerßen ist Handchirurgin im Friederikenstift, und sie hat in Silvesternächten schon wirklich hässliche Wunden gesehen.

„Bei schweren Verletzungen sind meist sogenannte Polenböller im Spiel“: Handchirurgin Franziska Lüerßen hat Silvester in der Regel viel zu tun. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die 32-Jährige kann von weggesprengten Fingern erzählen. Von Verbrennungen, weil Menschen Raketen aus der Hand steigen lassen. Und von Schnittverletzungen, weil Betrunkene mit Flaschen in der Hand stürzen. Teils kämen Patienten erst am Neujahrstag, wenn sie ihren Rausch ausgeschlafen haben und feststellen, dass die Verletzung vom Vorabend tatsächlich immer noch da ist.

Dass Partyabsagen und Böllerverbote ihr eine ruhige Nacht bescheren könnten, mag sie noch nicht recht glauben. Gut, vielleicht gebe es weniger kleine Blessuren als sonst. „Wir haben es aber Silvester vor allem mit mehr schweren Verletzungen als sonst zu tun, die sofort operiert werden müssen“, sagt sie. „Dabei sind fast immer sogenannte Polenböller im Spiel.“

Solche illegalen, importierten Feuerwerkskörper erhalten mehr Blitzknallsatz (BKS) als erlaubt. Sie sind schon in normalen Jahren verboten. Mit dem offiziellen Verkaufsstopp ist ihnen nicht beizukommen. Und so könnte bei allen Absagen ausgerechnet der unseligste aller Silvesterbräuche auch in diesem Jahr Konjunktur haben – und große Schäden anrichten.

Von Simon Benne