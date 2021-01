Silvester in Hannover: Lediglich ein Verletzter durch Böller

Hannover

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizeidirektion Hannover und der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover haben insgesamt eine sehr ruhige Silvesternacht verlebt. Die Brandbekämpfer mussten kaum ausrücken. Der Rettungsdienst verzeichnete lediglich einen Verletzten durch einen Böller. Und die Polizei registrierte nur vereinzelte Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen. Das Böllerverbot auf insgesamt 50 Plätzen der Stadt wurde eingehalten.

Gedränge auf der Ihmebrücke wegen der Enercity-Lichtshow

Gegen Mitternacht war die Polizei im Bereich der Spinnereistraße in Linden-Nord gefordert. Wegen der angekündigten Lichtshow am Heizkraftwerk Linden hatten sich auf der Ihmebrücke rund 100 Menschen versammelt. Die Einsatzkräfte wiesen die Besucher per Lautsprecherdurchsagen auf das gültige Abstandsgebot hin.

Gegen 0.30 Uhr waren die Beamten dann noch einmal in Linden unterwegs: Im Bereich des Küchengartenplatzes hielten sich rund 300 Menschen auf, auf der Limmerstraße etwa 150. Die Einsatzkräfte wiesen die Feiernden auch dort per Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung des Abstandsgebots und das bestehende Ansammlungsverbot hin. Etwa eine halbe Stunde später lösten sich die beiden Gruppen wieder auf.

Schusswaffe in Wohnung in Garbsen ?

Gegen 1 Uhr rückte die Polizei zu einer Party im Garbsener Stadtteil Auf der Horst aus. Gäste eines 42-Jährigen wollten in dessen Wohnung eine Schusswaffe gesehen haben. Die Beamten sahen sich in den Räumen um. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei der angeblichen Schusswaffe um eine sogenannte Softair-Pumpgun handelte.

Einsatzleiter Jens Künnmann von der Polizeidirektion Hannover war froh über den guten Verlauf der Silvesterfeierlichkeiten: „Unser Dank gilt der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, die sich angesichts der Pandemie auch Silvester in Zurückhaltung geübt und das neue Jahr vergleichsweise leise und besonnen begrüßt hat.“

Elf Einsätze für die Feuerwehr

Bei der Feuerwehr war auch die Zahl der Brandeinsätze zum Jahreswechsel sehr gering. Insgesamt elf Mal mussten die Helfer ausrücken. „Das ist ungefähr so viel, wie in einer normalen Samstagnacht vor Corona“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hamann.

Die Brandbekämpfer hatten es in der Regel auch nur mit kleineren Feuern zu tun. Mehrere Papierkörbe im Stadtgebiet mussten gelöscht werden. Ein gemeldeter Laubenbrand entpuppte sich ebenfalls als ein in Flammen stehender Papierkorb. Gegen 2.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem angeblichen Wohnungsbrand nach Döhren aus. Die Flammen waren aber bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte gelöscht worden.

