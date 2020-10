In Hannovers Innenstadt wird es aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr ein Böllerverbot in der Silvesternacht geben. Eine Anwohnerin des Zooviertels bittet die Stadtverwaltung jetzt, auch rund um den Zoo ein Feuerwerksverbot auszusprechen – zum Schutz der Tiere. Warum lehnt die Stadt das ab?