Erneut wird die Silvesterknallerei in Hannovers Innenstadt begrenzt. Wie bereits im Vorjahr spricht die Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Polizeidirektion ein Böllerverbot für bestimmte Plätze in der Innenstadt aus – daran hat auch der Führungswechsel an der Rathausspitze nichts geändert. Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) hatte bereits angekündigt, dass er an den Verbotszonen festhalten wolle.

Verbotszone erstreckt sich auf Kröpcke , Opernplatz und weitere Orte

Wie im vergangenen Jahr dürfen auf folgenden Plätzen keine Raketen und Böller gezündet werden: Opernplatz, Kröpcke, Karmarschstraße bis zum Platz der Weltausstellung, Georgstraße bis zum Steintor, Bahnhofstraße und Ernst-August-Platz sowie der Bereich des Raschplatzes. Grund für das Verbot ist der Missbrauch, der mit den Feuerwerkskörpern in den vergangenen Jahren betrieben wurde. Feiernde hatten sich in der City mit Raketen beschossen und mit Böllern beworfen.

Alle Last auf den Schultern der Polizei ?

Im vergangenen Jahr wurde die Verbotszone zum ersten Mal verhängt. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung mit etlichen Einsatzkräften und stellte 500 Raketen und ebenso viele Böller sicher. Kritik gab es vonseiten der Polizeigewerkschaft. Sie bemängelte, dass die Stadt nicht mit eigenen Ordnungskräften vor Ort gewesen sei. Alle Last habe die Polizei tragen müssen. Zudem wunderten sich Beobachter, dass zwar vor dem Hauptbahnhof Raketen einkassiert wurden, aber auf der gesamten Kurt-Schumacher-Straße munter gezündelt werden durfte.

Debatte um Verbotszone nicht beendet

Die Stadtverwaltung lässt durchblicken, dass die aktuelle Verbotszone nicht in Stein gemeißelt ist. „Die Debatte wird unter Sicherheits- und Umweltaspekten in der Zukunft sicher fortgeführt werden“, sagt Stadtsprecherin Konstanze Kalmus auf Nachfrage.

