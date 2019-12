Hannover

Den schwierigsten Job an diesem Silvestermorgen haben in der Markthalle wahrscheinlich die Leute vom Sicherheitspersonal. Ab halb zehn Uhr, nur anderthalb Stunden nach Öffnung der Halle, mussten sie einen Einlassstopp erlassen. Die erlaubte maximale Besucherzahl von 1600 Menschen war erreicht. Die restlichen Partygäste mussten erstmal Schlange stehen.

Denn auch in diesem Jahr gilt eine Obergrenze bei der Zahl der Besucher, die gerne fröhlich und mit Prosecco in den Silvestertag starten. Der Frühschoppen in Hannovers Markthalle hat Tradition, doch aus Sicherheitsgründen beschränkt die Stadt den Zugang. 2018 durften lediglich 900 Besucher rein, dieses Jahr sind es immerhin 1600. Das reicht vielen nicht.

Die Markthalle am Silvestertag um die Mittagszeit, die maximale Besucherzahl war zu diesem schon längst erreicht. Quelle: Katrin Kutter

2018 gab es Ärger für die Security

„Wir mussten heute schon viele Diskussionen führen – sowohl mit Gästen in den Schlangen als auch mit den Betreibern“, sagt der Chef des Security-Teams. Seinen Namen möchte der große Herr in der dunklen Jacke lieber nicht verraten. Er verweist auf den Ärger, den es im vergangenen Jahr gab, nachdem die Stadt die Besucherzahl in der Markthalle auf 900 beschränkt hatte – inklusive Standpersonal.

Einige Besucher hätten seine E-Mail-Adresse herausgefunden und sich bei ihm beschwert. „Dabei setzen wir lediglich die Forderungen der Stadt durch“, erklärt der Security-Chef. Er weiß: Wer ganz sicher gehen wollte, dass er beim beliebten Silvester-Frühschoppen in der Markthalle dabei ist, musste früh aufstehen. „Um 8 Uhr waren schon etwa hundert Leute da, die ganz locker hineinspazieren konnten.“

Glühwein in der Warteschlange

Um 12 Uhr ist die Schlange vor dem Haupteingang schon etwa 40 Meter lang, Hunderte warten auf ihren Einlass. Dafür ist die Stimmung gar nicht so schlecht. Einige Wirte versorgen die Gäste nun einfach draußen in den Schlangen mit Getränken. Man sieht gefüllte Weißweingläser, einige haben ein Bier in der Hand. Bianca Baron und Katharina Bulir wärmen sich mit Glühwein auf und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, doch in die Halle hineinzukommen. „Wir waren um 10 Uhr hier“, sagt Baron, „also zu der Uhrzeit, zu der die eigentliche Party beginnt – wir hätten nicht gedacht, dass das zu spät ist“.

Zur Galerie 1600 Gäste durften rein, Hunderte warteten vor der Tür der Markthalle in Hannover. Der Silvester-Frühschoppen 2019.

„Um 9 Uhr anfangen, das gefällt mir“

Andreas Meier hatte mehr Glück. Er war rechtzeitig da und ist mit einer großen Gruppe zum Feiern in die Markthalle gekommen, darunter auch Arbeitskollegen aus Mexiko. „Wir waren schon letztes Jahr hier, da war es ziemlich trostlos“, sagt Meier, „Heute ist es optimal. Jetzt muss nur noch meine Frau reinkommen, die steht noch in der Schlange.“

Links neben ihm steht Carlos Macias, der immer noch etwas verwundert über die Deutschen ist. „Wir feiern bei uns in Guanajuato auch gern Silvester, aber schon um 9 Uhr anzufangen, das gefällt mir wirklich gut“, sagt Macias. „Es könnte nur sein, dass ich schon schlafe, wenn es Mitternacht ist, wenn wir weiter so viel Glühwein und Weizenbier trinken.“

Um 12 Uhr wird heruntergezählt – mittags

Auch Sabine Massala und Holger Grützner haben es rechtzeitig in die Markthalle geschafft, sie waren um halb neun da. Im vergangenen Jahr hätten sie damit fast nicht mehr mitfeiern können. Freunde von ihnen aus Neustadt seien 2018 um kurz vor neun da gewesen und abgewiesen worden. Für das Ehepaar, das seit Jahrzehnten in der Markthalle Silvester feiert und um 12 Uhr herunterzählt, als sei es schon Mitternacht, könnte es auch in diesem Jahr noch voller in der Markthalle sein. „Früher gab es hier mehr Partystimmung“, sagt Grützner. „Heute kann man hier ja fast einen Kinderwagen durch die Gegend schieben.“

Gute Laune in der Markthalle: Dieses Jahr gibt es beim Frühschoppen wieder mit mehr Leuten und bessere Laune als 2018. Quelle: Katrin Kutter

Standbetreiber hat noch leere Tische

Tatsächlich sind die Gänge in der Markthalle nicht annähernd so leer wie 2018, allerdings auch nicht so voll, dass niemand mehr durchkommt. Den meisten Gästen scheint das Feiern ohne Geschiebe und Geschubse zu gefallen – sofern sie in der Markthalle sind. Bei den Standbetreibern ist die Stimmung schlechter. Medy Ehasaseyan, Inhaber des Medy Café im Erdgeschoss, zeigt auf seine leeren Tische. „Hier wäre noch Platz, es ist schade, dass sie nicht mehr Leute rein lassen.“

An anderen Tagen locker 3000 Leute

Noch gedrückter ist die Stimmung bei Amdin Celik, der La Pizza in der Galerie betreibt. Hier hat die Stadtverwaltung die maximale Besucheranzahl auf 100 Gäste beschränkt. „Neun Tische sind leer, ich habe Leute, die eine Reservierung bei mir haben, aber nicht reinkommen, weil sie in der Schlange festsitzen“, sagt Celik. Für ihn sind die Tage am Jahresende wichtig fürs Geschäft, um den schwächeren Umsatz im Sommer aufzufangen.

Eine Meter weiter zapft Nejat Ali, Inhaber des Sympàtico, gerade ein Gilde vom Fass. Auch er ärgert sich über die Entscheidung der Stadtverwaltung, die Besucherzahlen erneut zu beschränken. „An anderen Tagen wie kurz vor Weihnachten oder an Fußballspielen haben wir hier locker 3000 Gäste in der Halle“, sagt Ali. Warum das ausgerechnet am Silvestertag nicht der Fall sein darf, versteht er nicht.

Gute Stimmung an den Ständen, Warteschlange vor der Türe: Frühschoppen in der Markthalle in Hannover 2019. Quelle: Katrin Kutter

Während vier Stunden vor Schluss immer noch Dutzende vor den Eingängen der Markthalle auf den Einlass hoffen und 1600 Gäste drinnen bequem Silvester feiern, hat sich vor dem benachbarten Gosch-Restaurant lediglich eine kleine Schlange gebildet. Dafür sieht es drinnen um einiges enger aus als in der Markthalle. Eine maximale Personenvorgabe für heute habe man nicht, erzählt ein Security-Mann am Eingang des Lokals. „Wir machen zu, wenn wir denken, dass es zu voll wird und lassen dann wieder Leute rein, wenn es passt.“

Von Nadine Wolter