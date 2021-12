Hannover

Die großen Partys müssen wegen Corona ausfallen – im zweiten Pandemiejahr gibt es auch zu Silvester zahlreiche Restriktionen. Nur noch maximal zehn Geimpfte dürfen bei privaten Zusammenkünften gemeinsam ins neue Jahr rutschen, Ungeimpfte dürfen in ihrem Haushalt lediglich zwei Gäste empfangen. Kinder zählen nicht mit. „Verstöße gegen die niedersächsische Corona-Verordnung können mit Bußgeldern von bis zu 25.000 Euro geahndet werden“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz.

Die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren maßgeblich die Beamten der Polizeidirektion (PD) Hannover. „Dabei wird die Polizei nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit handeln“, betont Sprecher Marcus Schmieder.

Anlassbezogene Kontrollen

Die PD will an Silvester mit einer Vielzahl Kräften im Einsatz sein, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen und Verstöße zu ahnden. Dabei setzt die Behörde auf sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum und wird flächendeckend mobile Einsatzkräfte auf Plätzen und an bekannten Örtlichkeiten bereithalten.

Aber wie will die Polizei überprüfen, ob bei privaten Feiern tatsächlich die Zehn-Personen-Regel eingehalten wird? „Die Kontrollen erfolgen überwiegend anlassbezogen“, erklärt Schmieder. Beispielsweise, wenn die Beamten Hinweise von Nachbarn bekommen. Beim Einschreiten, wenn es um das Betreten von Häusern und Wohnungen geht, werde der „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ gewahrt. Bei Kontrollen werden die Polizisten die Impfnachweise beziehungsweise Genesungsnachweise von Anwesenden überprüfen.

Lautsprecherdurchsagen und gezielte Gefährderansprachen

Auf öffentlichen Plätzen setzt die Behörde auf die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, Erkenntnisse von Ermittlungen, eigene Wahrnehmung und ebenfalls auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten die Streifen Verstöße feststellen, werde es unter anderem Lautsprecherdurchsagen und gezielte Gefährderansprachen geben. Schmieder: „Außerdem werden Identitätsfeststellungen durchgeführt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“ Feiernden, die sich uneinsichtig zeigen, drohen Platzverweise, oder sie werden in Gewahrsam genommen.

Bei Ungeimpften, die sich außer mit dem eigenen Haushalt nur noch mit zwei weiteren Personen treffen dürfen, will die Polizei genauso agieren wie bei Geimpften. Sie wird Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen oder aufgrund eigener Wahrnehmung handeln. „Sollten dabei Verstöße festgestellt werden, werden sie konsequent geahndet“, sagt Schmieder. Doch auch hier gelte bei privaten Feiern das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Bei Verstößen gibt es Ordnungswidrigkeitsanzeigen, und die Betroffenen erhalten anschließend Bußgeldbescheide von der Region Hannover.

Keine Ausnahmen für Jugendliche

Die Corona-Kontrollen an Silvester treffen nicht nur Erwachsene, auch Jugendliche müssen sich auf Überprüfungen durch die Polizei einstellen. „Für 14- bis 18-Jährige gelten keine Ausnahmeregelungen“, erklärt Regionssprecherin Kreutz. Soll heißen, auch ein negativer Corona-Test würde ihnen nicht helfen.

Wer seine Identität nicht nachweisen kann oder die Kontrolle verweigert, werde zwecks Feststellung der Personalien mit zur Wache genommen, betont Schmieder. Unter 14-Jährige werden die Beamten anschließend den Eltern übergeben.

Es drohen Bußgelder

Auf Menschen, die gegen die Auflagen der Warnstufe 3 verstoßen, warten saftige Bußgelder. Wer zum Beispiel als Gast in der Gastronomie gegen die 2G-plus-Regelung (geimpft oder genesen mit Corona-Test) verstößt, muss mit einer Geldbuße von bis zu 350 Euro rechnen. Eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung kostet zwischen 100 und 150 Euro.

Das sind die Strafen für Einzelpersonen. Unternehmer (Gastronomen, Veranstalter) werden viel stärker zur Kasse gebeten. Bei fehlerhafter oder mangelnder Datenerhebung werden sie mit 500 bis 2000 Euro zur Kasse gebeten. Ein fehlendes oder mangelhaftes Testkonzept kostet zwischen 1000 und 4000 Euro. Wer eine Person ohne 2G-plus-Nachweis einlässt, muss zwischen 4000 und 20.000 Euro Strafe zahlen.

Die Region Hannover hat für öffentliche Plätze (hier der Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld) das Abbrennen von Feuerwerkskörpern weitgehend verboten. Quelle: Torsten Lippelt

Ordnungsbehörden unterstützen die Polizei

Das weitgehende Böllerverbot, das Regionspräsident Steffen Krach für öffentliche Plätzen erlassen hatte, wird von der Polizei kontrolliert. „Gegebenenfalls werden die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden mit Personal die Polizei unterstützen“, sagt Kreutz.

Der Ordnungsdienst der Landeshauptstadt wird sich um die Einhaltung der Regeln und des Böllerverbots auf öffentlichen Plätzen kümmern. „Ferner werden die Bestimmungen beim Zugang zu Gastronomiebetrieben und zum Einzelhandel stichprobenmäßig überwacht“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. Hinweise auf Überschreitung der maximalen Personenzahl bei privaten Feiern würden an die Polizei weitergeleitet.

Von Britta Mahrholz, Thomas Nagel und Manuel Behrens