Hannover

Raketen und Böller gehören für viele Menschen Silvester dazu. Doch in diesem Jahr sind die Möglichkeiten für ein Feuerwerk stark begrenzt. Auch gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen.

Corona-Regeln an Silvester und Neujahr : Mit wie vielen Menschen darf ich feiern?

Erlaubt sind bis mindestens zum 10. Januar maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Eine Ausnahme gilt für nahe Angehörige, die auch aus verschiedenen Haushalten kommen können. In diese Kategorie fallen Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, Geschwister und deren Ehegatten oder Lebenspartner, Pflegeeltern und Pflegekinder, Urgroßeltern- und Großeltern, Enkel und Urenkel sowie Stiefkinder und Schwiegereltern. Klingt nach einem großen Kreis, aber: Die Zahl von fünf Menschen darf in keinem Fall überschritten werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahre müssen nicht mitgezählt werden. Speziell für die Silvesternacht gilt zusätzlich zum Kontakt- ein An- und Versammlungsverbot – mit mehreren Nachbarsfamilien auf der Straße mit einem Gläschen Sekt anstoßen? Ist nicht zulässig.

Feuerwerksverbot in der Region: Darf ich Raketen und Böller zünden?

Auf belebten Straßen, Wegen und Plätzen sind nicht nur das Abbrennen von Feuerwerk, sondern auch das Mitführen von Böllern und Raketen verboten. Welche Orte genau betroffen sind, hat die Region Hannover in einer Verfügung festgelegt. Allein in der Stadt Hannover gibt es 50 Verbotszonen in der City und in den Stadtteilen, allerdings fehlen der Stephansplatz in der Südstadt, der Moltkeplatz in der List und der Lindener Markt.

Im Umland sind in Garbsen und Langenhagen die meisten Verbotszonen definiert, in anderen Städten wie Laatzen oder Burgdorf dagegen gar keine.

Da wegen der Corona-Pandemie deutschlandweit vor Silvester keine Böller und Raketen verkauft werden dürfen, können ohnehin nur Menschen Feuerwerk zünden, die noch Vorräte haben – etwa aus dem vergangenen Jahr. Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen und Knallerbsen, die ganzjährig erworben werden können, sind von den Verboten ausgenommen. Ziel der Einschränkungen ist es, Menschenansammlungen und Unfälle durch Feuerwerk zu vermeiden. Die Krankenhäuser sind wegen vieler Corona-Patienten stark belastet. Genau vor diesem Hintergrund appelliert auch die Polizei Hannover an die Menschen, komplett auf die Böllerei zu verzichten.

Wird es organisierte große Feuerwerke geben?

Nein, die Veranstaltung von öffentlichen Feuerwerken ist verboten.

Darf ich ein paar Tage verreisen?

Reisen ist derzeit nicht verboten, aber ausdrücklich nicht erwünscht. Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen nicht für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Doch auch Tagesausflüge bringen Probleme mit sich: So ist der Harz in diesen Tagen vollkommen überlaufen. Die Polizei appellierte bereits mehrfach, auf Ausflüge in den Harz zu verzichten.

Wie ist das mit dem Müll?

In der Woche vor Weihnachten hatte der Abfallzweckverband Aha die Restmüll- und Wertstoffabfuhr in der Region Hannover unüblicherweise um jeweils einen Tag vorgezogen, was nicht jeder mitbekommen hatte. Zum Jahreswechsel gibt es nur eine Änderung: Der Abfuhrtermin am Neujahrstag entfällt und wird am Sonnabend, 2. Januar, nachgeholt. Die Deponien und Wertstoffhöfe sind sowohl am Silvester- als auch am Neujahrstag geschlossen.

Von Bernd Haase