Die Polizei Hannover hat die für Sonnabend geplante NPD-Demo in Hannover verboten – nun will die Partei durch eine Klage erreichen, das Verbot zu kippen und doch noch demonstrieren zu dürfen. Wie die Organisatoren am Freitagmorgen in einer Videobotschaft mitteilten, kam das Verbot „wenig überraschend“. Das Verwaltungsgericht will noch heute entscheiden.