Hannover

Gedränge, knallende Sektkorken, ausgelassene Stimmung – so wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie wird es am Silvester-Vormittag in Hannovers Markthalle voraussichtlich nicht zugehen. Aber ein bisschen Partylaune könnte schon aufkommen: Die Stadt Hannover hat grünes Licht gegeben, die Region als Gesundheitsbehörde ebenfalls. Es gelten die Corona-Bestimmungen des Landes für Einzelhandel und Gastronomie, das heißt: Kunden, die Gemüse und Feinkost kaufen, müssen eine FFP2-Maske tragen, Gäste von gastronomischen Ständen müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorzeigen (2G-plus-Regel). Wer eine dritte Impfung bekommen hat („Booster“), braucht keinen Test.

900 Gäste dürfen in die Markthalle

Eigentlich hatte die Landesregierung eine sogenannte Weihnachtsruhe zwischen Heiligabend und dem 2. Januar angeordnet. Kontaktbeschränkungen werden in dieser Zeit noch einmal verschärft, ebenso begrenzt das Land die Zahl der Gäste bei größeren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf 500 Personen.

Markthallen-Betreiber Gerhard Schacht will rund 900 Besucher am Silvestertag in die Markthalle lassen. Ein Sicherheitsdienst am Eingang zählt die Gäste. „Offiziell haben wir gar keine Auflage für die Anzahl der Besucher“, sagt Schacht. Zusätzliche Sicherheitsleute achteten auch während des Betriebs in der Markthalle darauf, dass alles geordnet ablaufe.

Corona-Kontrollen an Ständen

Corona-Kontrollen am Eingang gibt es nicht. Jeder Standbetreiber müsse dafür Sorge tragen, dass die Corona-Vorschriften eingehalten werden, sagt Schacht. Das bedeutet: Gemüsehändler achten darauf, dass ihre Kunden die richtigen Masken tragen. Gastronomen lassen sich Impfpässe und Testnachweise zeigen.

Früher als gewöhnlich schließt die Markthalle am Silvestertag, nämlich bereits um 14 Uhr. Los geht es, wie gewohnt, um 7.30 Uhr. Die reduzierte Öffnungszeit sei ebenfalls der Sicherheit geschuldet, sagt Schacht. Er sorgt sich, dass sich Anhänger der „Querdenker“-Szene Zutritt verschaffen und Unannehmlichkeiten bereiten.

Dass die Silvestersause überhaupt stattfinden kann, liegt daran, dass sie nicht offiziell als Veranstaltung gilt. „Der Region Hannover liegt kein Antrag für eine gesonderte Veranstaltung vor“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Insofern würden die Bestimmungen des Landes für Einzelhandel und Gastronomie greifen.

Von Andreas Schinkel